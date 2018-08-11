«Парень был в критическом состоянии»: посетитель бара People's расстрелял мужчину из травмата

Инцидент у бара произошёл сегодня ночью — на утро 11 августа следов драки уже нет

Ночью 11 августа в баре People’s на Вокзальной магистрали поссорились две компании — конфликт дошёл до того, что один из посетителей выстрелил в другого 4 раза, после чего уехал.







Инцидент произошёл сегодня ночью — около 2:30, сообщил корреспонденту НГС очевидец, попросивший не называть его имя.







«Я был в компании друзей и в какой-то момент увидели компанию шумную друзей за один столик от нас. Там пришел один человек — на вид лет 30, бородатый, в кепке и вёл себя неадекватно, будто был под какими-то средствами, шумел», — рассказал новосибирец.







В шумной компании было четверо мужчин в возрасте примерно 28–35 лет — сначала они «ни к кому не приставали», а затем вышли на улицу.







«У меня двое друзей вышли покурить, а я как некурящий остался внутри. Услышали хлопки сначала — первое мнение, что фейерверки, потом я увидел, что охранник выбегает и держит дверь.





Было 4 хлопка, народ на улицу выбежал — увидел, что двое людей лежат просто. Как выяснилось, первого ударили, и он пришёл в себя, а во второго выстрелили из травматического пистолета в упор, и он находился в критическом состоянии — попали в голову.





Его пытался народ привести в чувства, помощь оказывать до приезда скорой», — описал очевидец.







По его словам, скорая помощь ехала около 15–20 минут — до этого посетители бара пытались помочь пострадавшему. Как отметил собеседник НГС, раненый был из другой компании, на вид ему около 28–30 лет.







Вслед за скорой приехала полиция, но, как отметил очевидец, стрелявший молодой человек (с бородой и в кепке) и его компания уже уехали.







Администрация People’s на Вокзальной магистрали не опровергла произошедшее, но отказалась от комментариев. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что информация об инциденте, возможно, будет позже.







Ранее перестрелка произошла в новосибирском ночном клубе Alpen Grotte, расположенном также на улице Вокзальная магистраль. Посетитель выстрелил в посетителя клуба из травматического оружия, после чего скрылся. Через день стрелка удалось задержать. Суд приговорил его к 6,5 годам в исправительной колонии строгого режима.

