Центральную улицу Новосибирска перекрыли на весь день
Утром 11 августа улицу Ленина в Новосибирске перекрыли ради концерта певца Хабиба — участника шоу «Песни» на ТНТ. Движение для автомобилей откроют в 21:00.
Улица Ленина перекрыта сегодня на участке от улицы Советской до Урицкого — ради презентации социального мобильного приложения Can Help. По информации разработчиков, приложение позволяет в экстренной ситуации попросить о помощи или оказать её знакомым и незнакомым людям.
Сейчас около кинотеатра «Победа» идёт подготовка к праздничной презентации, а само мероприятие начнётся в 16:00. Здесь будут выступать артисты и аниматоры, зрителям бесплатно предложат сахарную вату и мороженое, аквагрим и фотозону.
Хедлайнером фестиваля станет участник шоу «Песни» на ТНТ, автор и исполнитель собственных песен Хабиб.
По данным постановления мэрии, праздник будет идти до 20:00, а движение вновь откроется в 21:00.
Ещё один участок в тихом центре Новосибирска сейчас малодоступен для автомобильного движения — проезд Виктора Ващука на пересечении с улицей Революции существенно сузили. Здесь идёт ремонт теплотрассы.
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Мария Морсина
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