Две иномарки столкнулись на проспекте Дзержинского и заблокировали движение трамваев
Сегодня вечером на проспекте Дзержинского столкнулись автомобили «Опель» и «Тойота». ДТП произошло, по данным службы аварийных комиссаров «Альянс», около 20:00 на трамвайных путях. В результате на 20–30 минут было заблокировано движение трамваев по проспекту. По информации, предоставленной «Альянсом», водитель автомобиля Opel, двигаясь по трамвайным путям по проспекту Дзержинского в сторону улицы Волочаевской, столкнулся при перестроении с «Тойотой», которая ехала в попутном направлении.
Трамваи также встали сегодня утром на площади Труда из-за столкновения автомобиля «Тойота» и большегруза.
августа сбивших пешеходов в Новосибирске.
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Валерий Иванов
Фото службы аварийных комиссаров «Альянс»