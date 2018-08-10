Две иномарки столкнулись на проспекте Дзержинского и заблокировали движение трамваев

Не поделили дорогу
Не поделили дорогу

Сегодня вечером на проспекте Дзержинского столкнулись автомобили «Опель» и «Тойота». ДТП произошло, по данным службы аварийных комиссаров «Альянс», около 20:00 на трамвайных путях. В результате на 20–30 минут было заблокировано движение трамваев по проспекту. По информации, предоставленной «Альянсом», водитель автомобиля Opel, двигаясь по трамвайным путям по проспекту Дзержинского в сторону улицы Волочаевской, столкнулся при перестроении с «Тойотой», которая ехала в попутном направлении.


Из-за ДТП было заблокировано движение трамваев
Из-за ДТП было заблокировано движение трамваев


Трамваи также встали сегодня утром на площади Труда из-за столкновения автомобиля «Тойота» и большегруза.

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