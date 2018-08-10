Хоккей: «Сибирь» проиграла заключительный матч на сборах в Финляндии

Перед началом матча

Сегодня у хоккейного клуба «Сибирь» состоялся заключительный контрольный матч на финских сборах: играли с клубом ХПК. Счёт встречи — 1:5.







Уже в самом начале первого периода Локтева удалили на две минуты за задержку соперника клюшкой и сибиряки остались в меньшинстве, но смогли оказать достойное сопротивление финнам. Тем не менее первую шайбу в этом матче пропустила «Сибирь» — это произошло на 13-й минуте встречи. Первый период закончился в пользу ХПК.







Во втором периоде сибиряки, играя в меньшинстве, вновь пропустили шайбу в свои ворота — 0:2. Произошло это на 24-й минуте матча. А через десять минут «Сибири» удалось отыграть одну шайбу: на 34-й минуте гол ХПК забил Сергей Барбашев — 1:2. Однако через три минуты шайба рикошетом от одного из хоккеистов «Сибири» влетела в ворота Красикова — 1:3.





В третьем периоде на 50-й минуте встречи ХПК забили «Сибири», игравшей в меньшинстве, четвёртый гол — 1:4. Через четыре минуты финны забивают сибирякам пятую шайбу и счёт становится 1:5. Игра закончена, а завтра хоккейный клуб «Сибирь» возвращается в Новосибирск.







Матч с другим финским клубом, который состоялся 8 августа, сложился для «Сибири»более удачно.