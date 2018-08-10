ДТП на улице Большой: грузовик столкнулся с мотоциклом
Сегодня вечером около 20:00 на улице Большой грузовой автомобиль выезжал с прилегающий к дороге территории и столкнулся с мотоциклом, который ехал по улице. Пострадавшего водителя мотоцикла увезла скорая помощь. На момент написания этой новости на месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.
«У мотоциклиста, согласно предварительному диагнозу, травма руки, он доставлен в медицинское учреждение. Пока известно, что грузовик выезжал из ворот, а мотоциклист ехал по улице. Кто кого не пропустил, пока не известно, столкновение не лобовое», — сообщила корреспонденту НГС по телефону дежурная ГУ МВД.
Сегодня НГС также сообщал о том, что Госавтоинспекция объявила в розыск двух водителей, 9 августа сбивших пешеходов в Новосибирске.
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Валерий Иванов
Фото Александра Ощепкова