ДТП на улице Большой: грузовик столкнулся с мотоциклом

По предварительному диагнозу, у мотоциклиста травмирована рука
По предварительному диагнозу, у мотоциклиста травмирована рука

Сегодня вечером около 20:00 на улице Большой грузовой автомобиль выезжал с прилегающий к дороге территории и столкнулся с мотоциклом, который ехал по улице. Пострадавшего водителя мотоцикла увезла скорая помощь. На момент написания этой новости на месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. 


«У мотоциклиста, согласно предварительному диагнозу, травма руки, он доставлен в медицинское учреждение. Пока известно, что грузовик выезжал из ворот, а мотоциклист ехал по улице. Кто кого не пропустил, пока не известно, столкновение не лобовое», — сообщила корреспонденту НГС по телефону дежурная ГУ МВД. 


Сегодня НГС также сообщал о том, что Госавтоинспекция объявила в розыск двух водителей, 9 августа сбивших пешеходов в Новосибирске.

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