Северный объезд перекроют на несколько часов ради памятной велогонки
На следующей неделе, 16 и 17 августа, часть Северного объезда под Новосибирском перекроют на несколько часов ради проведения велосипедных гонок.
Участок Северного объезда с 49-го по 60-й километр по направлению из Новосибирска в Кемерово будет закрыт для машин 16 августа с 10:00 до 15:00 и 17 августа с 10:00 до 16:00, сообщили в «Сибуправтодоре».
«Объезд будет осуществляться по автомобильной дороге Новосибирск — Сокур. На период проведения соревнований водителям руководствоваться установленными временными дорожными знаками», — предупредили дорожники.
В «Сибуправтодоре» уточнили, что перекрытие связано с проведением соревнований по велосипедному спорту.
Как сообщается на сайте Федерации велоспорта Новосибирской области, на Северном объезде пройдут Всероссийские соревнования велосипедистов в память о сотрудниках ГАИ Дмитрии Байдуге и Александре Шабалдине. 16 августа состоятся индивидуальные гонки, а на следующий день — групповые.
Сотрудники Госавтоинспекции Дмитрий Байдуга и Александр Шабалдин погибли 25 мая 1973 года на трассе Новосибирск — Павлодар. Автоинспекторы на «Москвиче» возглавляли колонну из 170 участников двухдневной велогонки, которые ехали в Новосибирск. Навстречу им ехал «Запорожец», его пытался обогнать гружённый щебёнкой автомобиль «Колхида». Поняв, что грузовик остановиться не успеет, Байдуга и Шабалдин подставили под удар борт своей машины и предотвратили столкновение с колонной велосипедистов. Сами гаишники погибли и посмертно были награждены орденом Красной Звезды.
В 2011 году на Ордынской трассе поставили мемориал в память о погибших автоинспекторах — он сделан в форме слезы, которую спиральной лентой обвивает дорога.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова (1), схема на основе yandex.ru/maps (2)