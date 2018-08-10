Северный объезд перекроют на несколько часов ради памятной велогонки

В первый день перекрытие продлится 5 часов, во второй — 6

На следующей неделе, 16 и 17 августа, часть Северного объезда под Новосибирском перекроют на несколько часов ради проведения велосипедных гонок.







Участок Северного объезда с 49-го по 60-й километр по направлению из Новосибирска в Кемерово будет закрыт для машин 16 августа с 10:00 до 15:00 и 17 августа с 10:00 до 16:00, сообщили в «Сибуправтодоре».







«Объезд будет осуществляться по автомобильной дороге Новосибирск — Сокур. На период проведения соревнований водителям руководствоваться установленными временными дорожными знаками», — предупредили дорожники.







В «Сибуправтодоре» уточнили, что перекрытие связано с проведением соревнований по велосипедному спорту.







Как сообщается на сайте Федерации велоспорта Новосибирской области, на Северном объезде пройдут Всероссийские соревнования велосипедистов в память о сотрудниках ГАИ Дмитрии Байдуге и Александре Шабалдине. 16 августа состоятся индивидуальные гонки, а на следующий день — групповые.







Объехать перекрытый участок можно будет по Пашинскому и Восточному шоссе





Сотрудники Госавтоинспекции Дмитрий Байдуга и Александр Шабалдин погибли 25 мая 1973 года на трассе Новосибирск — Павлодар. Автоинспекторы на «Москвиче» возглавляли колонну из 170 участников двухдневной велогонки, которые ехали в Новосибирск. Навстречу им ехал «Запорожец», его пытался обогнать гружённый щебёнкой автомобиль «Колхида». Поняв, что грузовик остановиться не успеет, Байдуга и Шабалдин подставили под удар борт своей машины и предотвратили столкновение с колонной велосипедистов. Сами гаишники погибли и посмертно были награждены орденом Красной Звезды.







В 2011 году на Ордынской трассе поставили мемориал в память о погибших автоинспекторах — он сделан в форме слезы, которую спиральной лентой обвивает дорога.

