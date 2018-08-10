Будет москвичом: Новосибирский зоопарк отправляет в столицу орангутана со сложной судьбой

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило решил отправить в Москву четырёхмесячного орангутана Матику, которому вскоре после рождения пришлось пережить сложную операцию из-за черепно-мозговой травмы.







«Вернуть его матери, самке Мишель, не получится. Матику — её первенец. Так как его пришлось забрать из-за травмы, Мишель малыша не кормила, не успела к нему привязаться и почувствовать себя мамой. Позже биологи зоопарка приносили Матику к вольеру Мишель и Бату. Самка к малышу не проявила интереса. Нам, конечно, жаль, но это было предсказуемо», — рассказали в зоопарке.







Публикация от Новосибирский Зоопарк (@nskzoo) 10 Авг 2018 в 12:24 PDT





Зоологи уточнили, что Матику уже восстановился после сложной операции, и сейчас его нужно социализировать.







«С первого дня жизни Матику находится среди людей. Это была вынужденная мера, она позволила спасти жизнь маленького орангутана. Но расти Матику будет среди сородичей. Приматы, особенно человекообразные обезьяны, должны жить в семейной группе. Новосибирский зоопарк вместе с координаторами программы по сохранению орангутанов искал оптимальный вариант для маленького Матику. В итоге решено отправить его в Московский зоопарк. Там его передадут на попечение самке орангутана по имени Личи», — сообщили в зоопарке.







По словам директора Новосибирского зоопарка Андрея Шило, Личи известна своим добрым нравом и принимает малышей, становясь им приёмной мамой.







«Если она примет Матику, это будет просто замечательно. Для малыша орангутана очень важно быть среди своих. Конечно, и люди смогут его согреть, накормить и даже научить лазать по деревьям. Но орангутаны это сделают лучше и органичней. Если же что-то пойдёт не так, и Личи малыша не примет, то есть запасной вариант. Он уже согласован с куратором программы. В Англии, в графстве Дорсет, работает центр Monkey world, который занимается реабилитацией приматов. В этом центре созданы специальные ясли для маленьких орангутанов. Там есть место для Матику», — подчеркнул Андрей Шило.







В зоопарке добавили, что Матику уже привык к специалистам, которые за ним ухаживают.





«Кто-то из этих значимых для него людей будет сопровождать его во время переезда и знакомить с новым местом, чтобы смена обстановки не стала сильным стрессом», — пояснили в зоопарке.

