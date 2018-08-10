В Новосибирск привезут штурмовик Ил-2, найденный на дне озера под Мурманском

9 августа сотрудники фонда «Крылатая память Победы» достали со дна озера Кулонга Мурманской области одноместный штурмовик Ил-2 времён Второй мировой войны. В конце августа его доставят в Новосибирск для реставрации. 


Самолёт затонул на 18-метровой глубине
Самолёт затонул на 18-метровой глубине


По словам сотрудников фонда, самолёт пилотировал капитан А.И. Каличев; машину подбили в 1943 году при штурме вражеского аэродрома. Самолёт упал в озеро и затонул на глубине 18 метров. Об этом сотрудники фонда узнали из архивных документов, которые и помогли найти его точное местоположение.


Штурмовик частично разберут, чтобы привезти в Новосибирск
Штурмовик частично разберут, чтобы привезти в Новосибирск


Самолёт хорошо сохранился под водой благодаря илистому дну и незначительным повреждениям при затоплении, рассказали они. Сейчас сотрудники фонда частично разбирают самолёт и готовят его к перевозке в Новосибирск. Его полностью восстановят на предприятии «Авиареставрация» — это единственная организация в России, которая восстанавливает самолёты до лётного состояния.


«Нам предстоит большой объём работы над самолётом: сначала будем понемногу разбирать, потом собирать — всё как всегда. Поэтому, сколько времени займёт работа — сказать не могу», — рассказал генеральный директор «Авиареставрации» Владимир Бернс.


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