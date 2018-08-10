Видео: новосибирец спас из-под земли кошку с пятью крохотными котятами

В бетонном кармане, помимо мусора, оказалась кошка и пять котят

Новосибирский диггер из проекта «За гранью дозволенного» Евгений Кочкин спас пятерых котят, застрявших в бетонном кармане дома на Софийской, 1 в Советском районе города.







Как сообщил корреспонденту НГС сам Евгений Кочкин, ему написали волонтёры, которые не смогли сами достать животных. «Кошка родила котят в подвале, сама вылазила, а котята не могли — глубина была 1,7 [метра]. Приехали на место, сломали замок боковой решётки, я залез, достал сам», — рассказал Кочкин.





Всего в бетонном кармане оказалось пять котят и кошка. Как сообщила руководитель общественной зоозащитной группы«КотоПёс» Мария Янченко, сейчас животные находятся у них. «Они будут находиться у нас, пока их не заберут. Котята ещё совсем маленькие, глазки не открыты», — сообщила Мария Янченко.











По словам Марии Янченко, после того как котята подрастут, им начнут искать хозяев





В конце июня диггеры из проекта «За гранью дозволенного» спасли щенка, провалившегося в коллектор недалеко от дома на Пристанском переулке, 5Б. Щенок просидел в коллекторе два месяца.