Новосибирский детский лагерь разрешили открыть после вспышки инфекции

Дети вернутся к занятиям в лагере с воскресенья, 12 августа
Дети вернутся к занятиям в лагере с воскресенья, 12 августа

Новосибирский детский лагерь «Зелёная республика» получил заключение о том, что снова может набирать детей на смены. Он был закрыт на две недели из-за вспышки инфекции.


Лагерь «Зелёная республика» в Заельцовском районе получил разрешение на работу сегодня, 10 августа.


«Было судебное заседание со специалистом Роспотребнадзора, нам дали заключение, что мы исправили недочёты <…> Мы открываемся 12-го числа, заезд будет осуществляться в плановом режиме», — рассказали корреспонденту НГС в «Зелёной республике».


По словам специалистов детского лагеря, большая часть родителей — около 200 человек — уже получили компенсации за пропущенные дни отдыха.


«С родителями ведётся работа уже на протяжении двух недель. У нас есть подготовленные бланки установленного образца, причём согласованные с Роспотребнадзором — родители приходят с необходимым пакетом документом. Обычно мы консультируем по телефону их, потом они приходят, здесь заполняют [бланки], и буквально дня через два-три мы выплачиваем компенсацию, соразмерную неотбытым дням в лагере», — заверили в учреждении.


В среднем сумма компенсации за одного ребёнка составила 5,6 тысячи рублей.


Как предположили в «Зелёной республике», инцидент не был связан с отравлением, а инфекцию в лагерь мог «занести» кто-то из детей — хотя каждый из них приносил справки о здоровье перед началом смены.


Карантин в детском лагере ввели 27 июля после того, как ребёнок в одном из отрядов пожаловался на плохое самочувствие. Вскоре выяснилось, что 9 детей и 2 взрослых заболели, предположительно, энтеровирусной инфекцией.


Из-за этого 300 человек пришлось вывезти из «Зелёной республики», а сам лагерь — экстренно закрыть. Следственный комитет возбудил уголовное дело по этому случаю.

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