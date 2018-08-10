Грянет гром: новосибирцев предупредили о надвигающейся грозе

Из-за непогоды могут возникнуть аварийные ситуации 
Из-за непогоды могут возникнуть аварийные ситуации 

Новосибирские спасатели предупредили горожан о предстоящем ухудшении погоды — в городе ожидаются гроза, дождь и шквалистый ветер.


Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области со ссылкой на прогноз синоптиков, днём 11 и 12 августа в городе пройдёт дождь с грозой. Также ожидается усиление ветра до 18–23 м/с.


«Спасатели предупреждают о возможных чрезвычайных ситуациях, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередачи, падением слабо закреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений», — сообщают в пресс-службе ведомства.


Спасатели подчёркивают, что во время грозы и ливня нужно ограничить пребывание вне помещений и нельзя оставлять детей без присмотра.


«Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в подземном переходе или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиям, под деревьями», — предупреждают спасатели.


В случае возникновения чрезвычайных ситуаций новосибирцам рекомендуют обращаться по единому телефону вызова экстренных служб 112.


Из-за грозы, обрушившейся на Новосибирск ночью 26 июня, потоки дождевой воды смыли тротуарную плитку в парке «Городское начало». Кроме того, во всём городе наблюдались массовые перебои в работе светофоров, а во дворах жилых домов упавшими деревьями придавило несколько автомобилей.

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