Грянет гром: новосибирцев предупредили о надвигающейся грозе

Из-за непогоды могут возникнуть аварийные ситуации

Новосибирские спасатели предупредили горожан о предстоящем ухудшении погоды — в городе ожидаются гроза, дождь и шквалистый ветер.







Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области со ссылкой на прогноз синоптиков, днём 11 и 12 августа в городе пройдёт дождь с грозой. Также ожидается усиление ветра до 18–23 м/с.





«Спасатели предупреждают о возможных чрезвычайных ситуациях, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередачи, падением слабо закреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений», — сообщают в пресс-службе ведомства.





Спасатели подчёркивают, что во время грозы и ливня нужно ограничить пребывание вне помещений и нельзя оставлять детей без присмотра.





«Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в подземном переходе или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиям, под деревьями», — предупреждают спасатели.





В случае возникновения чрезвычайных ситуаций новосибирцам рекомендуют обращаться по единому телефону вызова экстренных служб 112.





Из-за грозы, обрушившейся на Новосибирск ночью 26 июня, потоки дождевой воды смыли тротуарную плитку в парке «Городское начало». Кроме того, во всём городе наблюдались массовые перебои в работе светофоров, а во дворах жилых домов упавшими деревьями придавило несколько автомобилей.

