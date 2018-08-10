Полиция объявила в розыск 80-летнюю пенсионерку: прохожие видели, как её угощали лепёшками

Последний раз Валентину Шейкину видели на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Есенина
Последний раз Валентину Шейкину видели на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Есенина

В Новосибирске ищут 80-летнюю Валентину Фёдоровну Шейкину — она ушла из дома по улице Ломоносова в Дзержинском районе Новосибирска 7 августа примерно в 21:00. Женщина страдает деменцией и провалами в памяти. 


«Вчера утром её видели возле мечети, по ориентировке волонтёров, — рассказала корреспонденту НГС оперуполномоченный отдела полиции № 5 «Дзержинский» Лариса Сергеева. — Второй раз её видели вечером на Есенина, 12 в магазине "Ярче". Там [покупатели] оставили лепёшку, она эту лепешку съела, продавцу сказала, что потерялась, что она забыла, где находится... Взяла лепёшку и пошла кушать дальше. Сегодня в районе обеда её родственники вместе с волонтёрами увидели бабушку в чёрном платье в горошек, она переходила дорогу на перекрёстке Богаткова и Есенина. Пока припарковали машину, она ушла во дворы, и её не нашли». 


Рост Шейкиной — 167 см, у неё худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза. 


В день исчезновения женщина была одета в чёрное платье ниже колен в мелкий белый горошек, на ногах — чёрные туфли без каблуков и розовые носки. 


Всех, кому известно что-нибудь о местонахождении Валентины Шейкиной, просят позвонить в полицию Дзержинского района: 232–14–14 или 8–923–127–02–02. 

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