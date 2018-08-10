Полиция объявила в розыск 80-летнюю пенсионерку: прохожие видели, как её угощали лепёшками
В Новосибирске ищут 80-летнюю Валентину Фёдоровну Шейкину — она ушла из дома по улице Ломоносова в Дзержинском районе Новосибирска 7 августа примерно в 21:00. Женщина страдает деменцией и провалами в памяти.
«Вчера утром её видели возле мечети, по ориентировке волонтёров, — рассказала корреспонденту НГС оперуполномоченный отдела полиции
Рост Шейкиной — 167 см, у неё худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза.
В день исчезновения женщина была одета в чёрное платье ниже колен в мелкий белый горошек, на ногах — чёрные туфли без каблуков и розовые носки.
Всех, кому известно что-нибудь о местонахождении Валентины Шейкиной, просят позвонить в полицию Дзержинского района: 232–14–14 или 8–923–127–02–02.
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Алёна Истомина
Фото предоставлено ГУ МВД по Новосибирской области