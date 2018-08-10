Чебуреки вместо роллов: на месте суши-бара в гостинице «Центральная» открылся фастфуд с пловом

Кафе самообслуживания среднеазиатской кухни «Слово плову» открылось сегодня, 10 августа, на первом этаже гостиницы «Центральная» на улице Ленина, 3 в центре Новосибирска. Это новый проект новосибирской группы компаний «Конквест», которая объединяет заведения «Аджикинежаль», Drovamuka, МясoRoob и ряд отдельных заведений.


На груди у сотрудников заведения написан слоган сети: «Я твой плов ложкой мешал» 
На груди у сотрудников заведения написан слоган сети: «Я твой плов ложкой мешал» 


«Слово плову» заняло часть помещения, которое освободило закрывшееся кафе японской кухни «Суши-терра».


Как пояснил корреспонденту НГС руководитель «Конквеста» Олег Ионко, «Слово плову» — это облегчённая версия концепции «Аджикинежаль».


Кафе работает по принципу самообслуживания, всё меню вывешено на световых панно 
Кафе работает по принципу самообслуживания, всё меню вывешено на световых панно 


«Идея состоит в том, чтобы предложить гостям блюда этой кухни сопоставимого качества, но дешевле и быстрее с точки зрения подачи», — говорит ресторатор.


Ионко не отрицает, что, придумывая новый проект, в «Конквесте» брали пример с аналогичного проекта Plovberry столичной сети «Чайхана номер один» (первая точка этой сети открылась в Новосибирске в начале августа).


В одном из залов на стене висит ковёр
В одном из залов на стене висит ковёр


В заведении на Ленина два зала с общей вместимостью 34 посадочных места, 10 из которых — это один большой общий стол. Сотрудники одеты в яркую одежду европейского типа, повара мужчины носят бейсболки. Единственным «среднеазиатским» элементом интерьера можно считать большой ковёр, который висит в одном из залов на стене.


Порция плова за 179 рублей 
Порция плова за 179 рублей 


Кафе работает по принципу самообслуживания, хотя отдельные позиции, на подготовку которых нужно больше времени, могут принести уже за стол.


Большие чебуреки в новом заведении продают по 149 рублей за штуку
Большие чебуреки в новом заведении продают по 149 рублей за штуку


Все позиции в меню пока имеются только в одном варианте. Плов с говядиной стоит 179 рублей за 300-граммовую порцию, шурпа и большой чебурек — по 149 рублей, манты с рубленым мясом — по 45 рублей за штуку.


Шурпа (149 рублей) и лепешка (25 рублей)
Шурпа (149 рублей) и лепешка (25 рублей)


«Слово плову» изначально задумывался как сетевой формат. Вторая точка должна заработать на фуд-корте ТРЦ «Аура» уже к началу сентября, сообщили в «Конквесте».


Заведение заняло часть помещения закрывшейся «Суши-терры», унаследовав у неё крыльцо
Заведение заняло часть помещения закрывшейся «Суши-терры», унаследовав у неё крыльцо


Ближайшим конкурентом «Слово плову» как по кухне, так и по ценам можно считать заведение «Чудо-блюдо», которое расположено в пристройке к «Центральной». Среди других новых точек этнической еды, которые появились в этом районе в последнее время, можно отметить вьетнамское кафе Kung Pho, мексиканскую закусочную Taqueria del Centro  и бар европейского стрит-фуда Fry. 

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