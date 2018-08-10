Переправы нет: по Обскому водохранилищу перестали ходить паромы между Спирино и Чингисом

Теперь до ближайшего парома жителям Чингиса приходится добираться за 36 километров

В Новосибирской области перестал ходить паром между селами Чингис и Спирино: отрезанными от районного центра — посёлка Ордынского — оказались сотни жителей правого берега Оби.







Паромная переправа в этом году открылась позже обычного — в середине июня вместо начала мая. При этом работает паром с перебоями, рассказала корреспонденту НГС глава Чингисского сельсовета Надежда Игошина.





«Неделю не ходил, четыре дня отходил, и опять эта же песня», — описала работу парома Надежда Игошина, уточнив, что сейчас переправа не действует с 7 августа.







По словам главы сельсовета, только в Чингисе и соседней деревне Милованово прописаны 625 жителей. Им регулярно приходится ездить в районный центр на левый берег, так как именно там находятся все госструктуры. Без парома сельчанам приходится сложно.







«На лодках не перевозят, потому что вал большой, не каждый на себя такую ответственность [возьмёт]. <…> Если даже у нас не ходят, бывает, паромы, когда большой вал, а лодки-то тем более», — сообщила Надежда Игошина.







Она пояснила, что местные жители перебиваются как могут. Накануне, например, из Чингисского сельсовета ходила «Газель», на которой можно было проехать 36 километров до Нижнекаменки, а потом уже оттуда на пароме переправиться в районный центр. Но это не выход, считает глава сельсовета. По её словам, люди несут дополнительные расходы на проезд, в том числе потому что билет на паром Нижнекаменка — Ордынское стоит дороже. К тому же по выходным там большие очереди из дачников, которые хотят переправиться.







Первый заместитель главы администрации Ордынского района Юрий Краус пояснил, что паромы между сёлами Чингис и Спирино сейчас не ходят из-за того, что флот перевозчика — компании «Норд-Вест» — оказался не готов.







«Сейчас у них освидетельствование очередное закончилось на баржу, на которой перевозят транспорт, и чтобы её предоставить [Российскому] речному регистру, им надо её в Бердск пригнать. И там, насколько я понял, поднимают её какими-то камерами надувными, чтобы снизу можно было посмотреть, толщину железа оценить, то есть качество корпуса. <…> Это пассажирские перевозки, и никто не пойдёт на то, чтобы с нарушениями ходил этот флот. <…> Они в любом случае пойдут и дальше работать, но когда пройдёт освидетельствование, документы оформят. То есть когда будет всё в порядке», — подчеркнул Юрий Краус.





В ООО «СК «Норд-Вест» пояснили, что в этом году вообще не планировали работать на паромной переправе Спирино — Чингис. Но в мае 2018 года выяснилось, что обслуживать это направление некому, и администрация Ордынского района попросила «Норд-Вест» заняться перевозками. Быстро подготовить технику и найти работников оказалось сложно.







В своём официальном письме в редакцию НГС перевозчик не назвал конкретные сроки, когда паромы между Чингисом и Спирино снова начнут ходить. Но в компании отметили, что сегодня, 10 августа, судно осмотрел инспектор Российского речного регистра. «Для возобновления работы судна необходимо провести мелкий ремонт части корпуса — носовой части, которая вследствие эксплуатации, постоянного подхода к необорудованному берегу приходит в негодность», — сообщили в «Норд-Весте».