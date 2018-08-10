Лечить было нечем: сибирячку перевезли в другую больницу, чтобы избавить от адской боли

Оборудование, которое смогло спасти 62-летнюю пациентку, появилось в областной больнице в 2018 году

Жительница Новосибирска Валентина Абрамова выписывается из областной больницы, куда попала практически случайно — в горбольнице её болезнь не смогли вылечить из-за отсутствия нужного аппарата.







Болезнь дала о себе знать в конце июля — симптомы напоминали цистит, а затем начался сильный приступ, рассказала корреспонденту НГС 62-летняя пациентка Валентина Абрамова.







«Передать не могу, что это такое, какая это боль, адская боль. Я теряла сознание… Дошло до того, что я не могла сообразить, куда нажать, чтобы вызвать скорую помощь





— и в полшестого [утра], наверное, я позвонила [родственникам], промямлила что-то — они пришли к выводу, что я будто напилась — а в жизни такого не было. Но сын понял, что что-то со мной происходит, он вызвал скорую, и сам приехал на такси», — объяснила сибирячка.







Поскольку она живёт в Новосибирске, скорая отвезла её в городскую больницу № 1 — там пациентка узнала, что боль в спине и в животе возникла из-за камня в мочеточнике. Но дальше обследования и обезболивания не зашло — в больнице не было нужного оборудования для операции.







Валентина Абрамова заверила, что сейчас чувствует себя нормально — как до болезни





«Сказали: "Смысла вас держать здесь нет, и мы будем вас выписывать"», — отметила она.







Но боль не уходила, и родственники попросили врачей горбольницы помочь — доктора вошли в положение пациентки и направили её в областную больницу, где недавно появилось специальное эндоскопическое оборудование.







По словам докторов областной больницы, такое же оборудование есть только в одной частной клинике города.







«Разрез на коже пациента составляет 5 миллиметров. Через кожу прокалывается почка, вводится специальный проводник, по этому проводнику немного расширяется рабочий канал, вводится специальная трубка, по которой вводится уже тонкий нефроскоп… Затем по нефроскопу вводится либо лазерное, либо ультразвуковое волокно — камень фрагментируется, и эти фрагментики удаляются», — описал технологию заведующий урологическим отделением областной больницы Сергей Шкуратов.







Операцию Валентине Абрамовой сделали в понедельник, а сегодня, 10 августа, врачи её выпишут. Пациентка отметила, что её лечение полностью было бесплатным.







Ранее новосибирские хирурги вытащили из пациента целое лёгкое с опухолью, сделав 5-сантиметровый разрез. Обычно на открытой операции приходится раздвигать рёбра и делать разрез до 20 сантиметров, после чего пациенты долго восстанавливаются.

