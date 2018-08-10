«Хватайте, это педофил!»: сибирячка рассказала о погоне за объявленным в розыск мужчиной

Жительница Новосибирска Наталья Булгакова поймала предполагаемого преступника 
Жительница Новосибирска Наталья Булгакова поймала предполагаемого преступника 

Вечером 9 августа жительница Новосибирска Наталья Булгакова помогла полицейским задержать подозреваемого в надругательстве над пятилетней девочкой. Девушка заметила предполагаемого педофила, когда ехала в машине с 9-летним сыном по улице Линейной в пятом часу вечера. 


«Там у нас гаражи, в прошлом году там мальчика педофил изнасиловал, и я всякий раз туда смотрю, — рассказала Наталья Булгакова корреспонденту НГС. — Ориентировку получила от полицейской девушки вчера. И на НГС у вас вчера читала. Ещё мужу отправила. Вот уроды! В нашем районе второй случай, второй год. И всё в августе месяце». 


По словам девушки, она показывала сыну ориентировку и объясняла, что от этого мужчины надо держаться подальше. В этот момент она заметила в гаражах мужчину, похожего на преступника из ориентировки. 


«Я выскакиваю [из машины], давай с ним разговаривать. Вдруг это не он, вдруг наговаривают или я обозналась, — продолжает сибирячка. — Не смогла спокойно. Говорю: "Ты что, мразь, тут делаешь?". Он спросил, что мне от него надо. Я WhatsApp достаю, говорю: "Это ты, мразь?". Он говорит: "Нет, я в другой футболке был" — и от меня [бежать]». 


Мужчина побежал в сторону улицы Писарева, а Булгакова — за ним, на ходу позвонив в полицию. 


«Я за ним бежала и орала: "Мужики, хватайте, это педофил". Орала и с оператором была на связи. Говорила, где мы бежим. К Писарева прибежала. Смотрю, через дорогу его держат мужики», — пояснила Наталья Булгакова.
 

По информации НГС, задержанный уже дал признательные показания
По информации НГС, задержанный уже дал признательные показания


Наталья рассказала, что примерно через 15 минут после этого подъехали полицейские. По информации сибирячки, задержанный приехал в Новосибирск из Алтайского края. 


В СК России по НСО пояснили, что данную ситуацию в ведомстве не комментируют. Не смогли пояснить ситуацию и в пресс-службе ГУ МВД по НСО. 


Источник НГС в правоохранительных органах подтвердил информацию о задержании предполагаемого насильника. По словам собеседника, задержанный уже дал признательные показания. 


«Его следователь допросил с защитником. Сейчас дальнейшие следственные действия проводим», — уточнил собеседник. 


По версии следствия, задержанный надругался над пятилетней девочкой на площадке возле дома в Заельцовском районе. Преступление произошло 5 августа. 

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