«Хватайте, это педофил!»: сибирячка рассказала о погоне за объявленным в розыск мужчиной

Жительница Новосибирска Наталья Булгакова поймала предполагаемого преступника

Вечером 9 августа жительница Новосибирска Наталья Булгакова помогла полицейским задержать подозреваемого в надругательстве над пятилетней девочкой. Девушка заметила предполагаемого педофила, когда ехала в машине с 9-летним сыном по улице Линейной в пятом часу вечера.







«Там у нас гаражи, в прошлом году там мальчика педофил изнасиловал, и я всякий раз туда смотрю, — рассказала Наталья Булгакова корреспонденту НГС. — Ориентировку получила от полицейской девушки вчера. И на НГС у вас вчера читала. Ещё мужу отправила. Вот уроды! В нашем районе второй случай, второй год. И всё в августе месяце».







По словам девушки, она показывала сыну ориентировку и объясняла, что от этого мужчины надо держаться подальше. В этот момент она заметила в гаражах мужчину, похожего на преступника из ориентировки.





«Я выскакиваю [из машины], давай с ним разговаривать. Вдруг это не он, вдруг наговаривают или я обозналась, — продолжает сибирячка. — Не смогла спокойно. Говорю: "Ты что, мразь, тут делаешь?". Он спросил, что мне от него надо. Я WhatsApp достаю, говорю: "Это ты, мразь?". Он говорит: "Нет, я в другой футболке был" — и от меня [бежать]».







Мужчина побежал в сторону улицы Писарева, а Булгакова — за ним, на ходу позвонив в полицию.





«Я за ним бежала и орала: "Мужики, хватайте, это педофил". Орала и с оператором была на связи. Говорила, где мы бежим. К Писарева прибежала. Смотрю, через дорогу его держат мужики», — пояснила Наталья Булгакова.



По информации НГС, задержанный уже дал признательные показания





Наталья рассказала, что примерно через 15 минут после этого подъехали полицейские. По информации сибирячки, задержанный приехал в Новосибирск из Алтайского края.







В СК России по НСО пояснили, что данную ситуацию в ведомстве не комментируют. Не смогли пояснить ситуацию и в пресс-службе ГУ МВД по НСО.





Источник НГС в правоохранительных органах подтвердил информацию о задержании предполагаемого насильника. По словам собеседника, задержанный уже дал признательные показания.





«Его следователь допросил с защитником. Сейчас дальнейшие следственные действия проводим», — уточнил собеседник.





По версии следствия, задержанный надругался над пятилетней девочкой на площадке возле дома в Заельцовском районе. Преступление произошло 5 августа.