Сибиряк не может продать парковку из-за сбоя в Росреестре — ведомство говорит, что сервисы работают

Прийти на приём в Росреестр и разместить объявление невозможно

Практически полтора месяца житель Новосибирска Александр не может продать свою долю на парковке из-за сбоев в работе портала Росреестра. В Росреестре заверяют, что сервис работает: последнее извещение в Новосибирской области и Новосибирске появилось 7 августа 2018 года. А в целом сервис существует с января — там уже 1699 извещений.





Александр хочет продать долю на парковке с большим количеством собственников. Чтобы провести сделку бесплатно, ему необходимо разместить объявление на сайте Росреестра о продаже. Второй вариант — платный: можно пойти к нотариусу и получить отказ от каждого собственника, один такой документ стоит 3000 рублей, то есть если собственников у парковки 100, то придётся заплатить 300 тысяч.





«Сервис на сайте Росреестра, с помощью которого собственник может разместить извещение о продаже своей доли в праве общей собственности, работает в штатном режиме во всех субъектах России, в том числе в Новосибирской области. Федеральным законом 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" предусматривается возможность известить участников долевой собственности на объект недвижимости (за исключением жилых помещений) посредством размещения соответствующего извещения на сайте Росреестра в случае, когда число таких участников превышает 20», — пояснили в пресс-службе Росреестра.







В Росреестре добавили, что одним из распространённых вариантов отказа в работе сервиса является случай, когда пользователи владеют несколькими долями, а пытаются продать только их часть. Например, если владельцу недвижимости принадлежит 2/27 объекта, он может продать, подарить или завещать только все свои доли, а продать, например, 1/27 — невозможно.







Александр заметил, что это не его случай, потому что он пытается продать только одну долю. В редакцию НГС он впервые обратился в конце июля, Росреестр обещал ему помочь, но проблема по-прежнему остаётся. Он проверяет работу сервиса ежедневно, но не может разместить своё объявление.





Своего сайта у областного Росреестра нет — это региональная вкладка на общем сайте





31 июля корреспонденту НГС в пресс-службе Росреестра подтвердили, что о такой проблеме знают, сами писали о ней в Москву, потому что это единый сайт по всей стране с региональными страницами. В официальном ответе на запрос НГС пресс-служба сообщила следующее: «Говорить о том, что какой-либо сервис на официальном сайте Росреестра недоступен для отдельного региона, некорректно. Электронные услуги доступны всем желающим, воспользоваться сервисами можно независимо от места нахождения пользователя».







При этом техподдержка давно отправила Александру такой ответ: «Предупреждение о невозможности проверить наличие объектов недвижимости по отдельным регионам в соответствующем разделе личного кабинета связано с временной недоступностью информации по этим субъектам РФ. <…> В случае если пользователь не может получить информацию по субъекту РФ, в котором у него имеются права на объекты недвижимости, ему нужно повторить просмотр информации в личном кабинете в другое время».







«Если произошла ошибка при работе с сервисом, то необходимо обратиться в службу технической поддержки сервисов, размещённых на сайте Росреестра. Все заявки отрабатываются специалистами, и проблемы пользователей решаются по мере технической возможности», — заверили в Росреестре.







Заявка Александра по-прежнему обрабатывается.





В июле новосибирцы не могли купить и продать квартиры из-за технического сбоя в МФЦ.