На машины деньги есть: новосибирцы стали покупать больше новых авто

За первую половину года жители Новосибирской области купили 8 тысяч новых машин

В Новосибирской области подскочил спрос на новые легковые автомобили: с января по июнь жители региона купили на 1,5 тысячи машин больше, чем год назад.







Специалисты аналитического агентства «Автостат» изучили российский рынок новых легковых автомобилей и назвали регионы с самыми большими объёмами продаж за первую половину 2018 года. В числе лидеров оказалась и Новосибирская область: по количеству проданных новых машин она занимает 24-е место среди регионов страны.







Всего за шесть месяцев новосибирцы купили 8 тысяч новых автомобилей. Это на 23,5% больше по сравнению с первой половиной прошлого года, когда автодилеры продали в регионе 6,5 тысячи новых легковых машин. Всего на долю Новосибирской области приходится 1,1% российского рынка новых автомобилей.







Лидером страны по количеству купленных легковых машин оказалась Москва. За шесть месяцев жители столицы стали владельцами 112 тысяч новых автомобилей — объём продаж увеличился на 14,9% за год. «Рынок Подмосковья за это время вырос на 15,4% — до 61,6 тысячи новых автомобилей. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург с результатом 51,6 тысячи машин (+13,4%)», — сообщили авторы исследования.







Всего за январь — июнь 2018 года объём российского рынка достиг 750,7 тысячи новых автомобилей. «Это на 16,6% выше результата годичной давности», — резюмировали в «Автостате».







Ранее аналитики перечислили модели машин, которые предпочитают покупать новосибирцы в 2018 году: самым популярным оказался южнокорейский кроссовер.

