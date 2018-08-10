Приставы заставили ТСЖ снести забор вокруг высотки в Академгородке. Дважды
Судебные приставы заставили ТСЖ дома
По информации управления ФССП по Новосибирской области, сносить забор жителям дома пришлось уже во второй раз: первый случай был в 2015 году.
«В отделе судебных приставов по Советскому району города Новосибирска на исполнении находилось исполнительное производство в отношении товарищества собственников жилья об обязании своими силами и за свой счёт освободить часть земельного участка СО РАН от размещённого на нём временного объекта — металлического ограждения со шлагбаумом и воротами общей протяжённостью 73,5 метра», — рассказали в управлении ведомства.
В пресс-службе УФССП корреспонденту НГС рассказали, что первый иск с требованием снести забор у общежития СО РАН был удовлетворён в 2015 году. Тогда же забор снесли под контролём приставов.
«Через некоторое время ТСЖ снова поставило этот забор. Видимо, они подумали, что раз производство окончено, то можно заново поставить забор. <…> Взыскатель (СО РАН) опять обратился к нам в отдел о том, что снова возвели забор. Сносить забор пришлось во второй раз. Председателю товарищества вручено требование об исполнении судебного решения и предупреждение по ст. 315 УК РФ», — добавили в пресс-службе УФССП.
В ТСЖ «Академ-Уют», которое обслуживает дом на Ильича, 23, отказались отвечать на вопросы корреспондента НГС.
«Откуда мы знаем, кто вы? Кто угодно может позвонить. Комментировать тут нечего. Всё, что было надо, мы сделали», — сообщили корреспонденту НГС в диспетчерской ТСЖ.
Недавно в Новосибирске начали сносить кинотеатр «Металлист». Уже в процессе работ выяснилось, что здание является объектом культурного наследия, однако владелец кинотеатра настаивает на окончательном сносе из-за плачевного состояния здания.
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова из архива НГС