Цвет нарушения серый: власти просят банк переделать фасад офиса на Богдана Хмельницкого

Открывшийся офис банка, по мнению УГООКН, нарушает внешний облик здания

В здании на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска открылся офис банка — чиновники и активисты движения «Защитим Богданку!» сочли серый фасад неподходящим для объекта историко-культурного наследия.





В управление обратились активисты движения «Защитим Богданку!». По их мнению, офис банка, открывшийся на улице Богдана Хмельницкого, 39, напротив ДК имени Горького, нарушает внешний вид здания, а компания «даже не попыталась сочетать фасад со зданием и архитектурным стилем улицы».







В ответном письме активистам из управления по госохране ОКН говорится, что банк нарушил требования приказа, согласно которому «для фасадов этого квартала допускаются оттенки бежевого, жёлтого, зелёного и терракотового» (копия документа есть в распоряжении НГС). Ведомство отчиталось активистам, что уже попросило банк привести фасад к цветовой гамме окружающих зданий, говорится в документе за подписью руководителя управления Александра Кошелева.





Сейчас управление запросило у мэрии документы о выдаче разрешения «Совкомбанку» на открытие офиса, сообщил корреспонденту НГС начальник управления Александр Кошелев.





Другие вывески на здании выполнены в бежевых оттенках





«В рамках наших надзорных полномочий проведём проверку. Будет ли фасад приведён к прежнему виду, зависит от того, когда и кто выдавал разрешения. Лучше не гадать на кофейной гуще», — добавил Кошелев.





В пресс-службе «Совкомбанка» сообщили, что пока не получили уведомления от чиновников.





«В доме есть ещё 28 организаций, непонятно, почему претензии появились именно к нам. Банк не исключает, что с нашей стороны могли быть допущены нарушения. Если это действительно так, мы согласуем новую смету, переделаем соответственно нормам. Умышленно уродовать облик города мы не собираемся», — заверил руководитель управления по связям с общественностью ПАО «Совкомбанк» Антон Запольский.





Статус достопримечательного места присвоен улице Богдана Хмельницкого в декабре 2016 года — теперь здесь нельзя строить без особого согласования от областного управления по государственной охране объектов культурного наследия.





В июле прошлого года банк ВТБ24 потребовал от владельцев новосибирского бара Harat's pub на улице Фрунзе демонтировать «деревянную пристройку» к своему офису.