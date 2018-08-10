Из Оби недалеко от Димитровского моста достали тело мужчины

Плывущее по реке тело заметил рыбак
Плывущее по реке тело заметил рыбак

В четверг, 9 августа, из реки Обь в Новосибирске спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы достали тело мужчины.


По информации спасателей, сообщение о трупе в реке поступило от рыбака около 17:20.


«Рыбак рыбачил на фарватере, около одного из буёв. Он увидел, что мимо что-то плывёт, подошёл поближе и предположил, что это очень похоже на тело человека, которое вверх спиной погружено в воду, в одежде. Туда направили патрульную группу из района Заельцовского пляжа. Они подошли поближе, и оказалось, что это действительно тело мужчины в демисезонной одежде. Тело доставили на берег и передали сотрудникам полиции. <…> Судя по внешним признакам, он долго находился в воде», — рассказал корреспонденту НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.


По его словам, тело обнаружили напротив Затона — в районе пескобазы. 


«Личность мужчины установлена, это был мужчина 1993 года рождения. Он был без вести пропавшим», — прокомментировали корреспонденту НГС в следственном управлении СК России по Новосибирской области. 


В конце июля водолазы достали ещё одно окоченевшее тело из реки Мильтюш в Искитимском районе: мужчина лежал на трёхметровой глубине примерно в 100 метрах от берега.

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