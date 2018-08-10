В Новосибирске поймали подозреваемого в надругательстве над 5-летней девочкой
Вечером 9 августа в Новосибирске задержали мужчину, которого подозревают в том, что он надругался над 5-летней девочкой у дома на улице Кропоткина.
О задержании сообщила девушка Наталья в социальной сети Instagram.
«Вот эту мразь я заметила 15 мин назад когда ехала к дому по улице Линейная. Развернула машину и побежала за ним. Одновременно звонила в полицию и говорила где я бегу <…> Кричала во все горло: "Хватайте педофила!". К счастью, нашлись настоящие мужчины. Меня трясёт от ужаса. Полиция приехала через 15 минут, спасибо им за это!» — написала девушка (орфография и пунктуация оригинала сохранены).
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. «Нужно уточнять, перезвоните позже», — коротко ответили в пресс-службе ведомства.
«Он задержан, это так», — подтвердил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах.
В январе этого года 18-летний новосибирец пытался надругаться над 11-летней девочкой в доме на улице Серафимовича в Кировском районе Новосибирска. По словам отца пострадавшего ребёнка, мужчина силой пытался затащить девочку в ванну, но ей удалось вырваться.
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Александр Сильченко, Алёна Истомина
Скриншот instagram.com/_bvlgari80