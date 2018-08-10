Сбили прохожих и скрылись: автоинспекция объявила в розыск двух водителей

Место ДТП в Ленинском районе

Госавтоинспекция объявила в розыск двух водителей, которые 9 августа сбили пешеходов на дорогах Новосибирска и скрылись с места ДТП.







Первый случай произошёл в Кировском районе в 14:10.





«Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по дороге без названия со стороны Беловежской в сторону улицы Немировича-Данченко. В пути следования у дома № 42/1 по улице Сибиряков-Гвардейцев он совершил наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении вне зоны пешеходного перехода. В результате мужчина 1957 года рождения с переломами обеих лодыжек доставлен в больницу», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.





Место ДТП в Кировском районе





Второе ДТП произошло в 22:45 на улице Станционной в Ленинском районе. По информации ГИБДД, водитель Toyota Carina сбил мужчину, который поправлял дуги троллейбуса.





«Неустановленный водитель следовал по улице Станционной со стороны улицы Станционная 2-я в сторону улицы Порт-Артурской. В пути следования у дома № 78 по улице Станционной совершил наезд на пешехода. <…> В результате пешеход 1986 года рождения с переломами левой и правой голени, правого плеча и внутренним кровоизлиянием был госпитализирован», — рассказал Владислав Савченков, добавив, что после происшествия водитель скрылся.





Сейчас автоинспекторы ищут водителей, очевидцев аварий и видеозаписи с мест ДТП. Всех, кто был свидетелем случившегося, ГИБДД просит обратиться по телефонам 102 или 232–23–51.





Вчера автоинспекторы сообщили, что на дорогах Новосибирска серьёзные травмы получили школьник на мопеде и 13-летний подросток, который переходил дорогу по пешеходному переходу.