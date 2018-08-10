Сбили прохожих и скрылись: автоинспекция объявила в розыск двух водителей
Госавтоинспекция объявила в розыск двух водителей, которые 9 августа сбили пешеходов на дорогах Новосибирска и скрылись с места ДТП.
Первый случай произошёл в Кировском районе в 14:10.
«Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по дороге без названия со стороны Беловежской в сторону улицы Немировича-Данченко. В пути следования у дома
Второе ДТП произошло в 22:45 на улице Станционной в Ленинском районе. По информации ГИБДД, водитель Toyota Carina сбил мужчину, который поправлял дуги троллейбуса.
«Неустановленный водитель следовал по улице Станционной со стороны улицы Станционная 2-я в сторону улицы Порт-Артурской. В пути следования у дома
Сейчас автоинспекторы ищут водителей, очевидцев аварий и видеозаписи с мест ДТП. Всех, кто был свидетелем случившегося, ГИБДД просит обратиться по телефонам 102 или 232–23–51.
Вчера автоинспекторы сообщили, что на дорогах Новосибирска серьёзные травмы получили школьник на мопеде и 13-летний подросток, который переходил дорогу по пешеходному переходу.
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Александр Сильченко
Фото предоставлены Владиславом Савченковым