Сбили прохожих и скрылись: автоинспекция объявила в розыск двух водителей

Место ДТП в Ленинском районе
Место ДТП в Ленинском районе

Госавтоинспекция объявила в розыск двух водителей, которые 9 августа сбили пешеходов на дорогах Новосибирска и скрылись с места ДТП.


Первый случай произошёл в Кировском районе в 14:10.


«Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по дороге без названия со стороны Беловежской в сторону улицы Немировича-Данченко. В пути следования у дома № 42/1 по улице Сибиряков-Гвардейцев он совершил наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении вне зоны пешеходного перехода. В результате мужчина 1957 года рождения с переломами обеих лодыжек доставлен в больницу», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.


Место ДТП в Кировском районе
Место ДТП в Кировском районе


Второе ДТП произошло в 22:45 на улице Станционной в Ленинском районе. По информации ГИБДД, водитель Toyota Carina сбил мужчину, который поправлял дуги троллейбуса. 


«Неустановленный водитель следовал по улице Станционной со стороны улицы Станционная 2-я в сторону улицы Порт-Артурской. В пути следования у дома № 78 по улице Станционной совершил наезд на пешехода. <…> В результате пешеход 1986 года рождения с переломами левой и правой голени, правого плеча и внутренним кровоизлиянием был госпитализирован», — рассказал Владислав Савченков, добавив, что после происшествия водитель скрылся.


Сейчас автоинспекторы ищут водителей, очевидцев аварий и видеозаписи с мест ДТП. Всех, кто был свидетелем случившегося, ГИБДД просит обратиться по телефонам 102 или 232–23–51.


Вчера автоинспекторы сообщили, что на дорогах Новосибирска серьёзные травмы получили школьник на мопеде и 13-летний подросток, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Прочтений: 3696
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (11)11
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено