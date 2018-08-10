«Тойота» столкнулась с большегрузом на площади Труда: из-за аварии встали трамваи

Утром 10 августа на площади Труда в Ленинском районе столкнулись автомобиль «Тойота» и большегруз — из-за аварии оказались заблокированными трамвайные пути.





Столкнувшиеся автомобили перекрыли движение трамваев





Фотографию аварии в редакцию НГС прислал читатель в 7:47. Авария случилась недалеко от остановки «ГПТУ-50».





«Авария на площади Труда. Опять перегородили трамвайные пути в обе стороны. <…> Они минут 20 стояли. Сейчас сотрудники ГИБДД растащили столкнувшиеся автомобили. Из трамваев всех высадили. Снова в час пик трамваи встали. Люди сами выходили, понимали, что это надолго», — описал ситуацию автор фотографии Владимир.





По данным сайта ЦУГАЭТ, сейчас несколько трамваев маршрутов № 18 и 15 не могут ехать по маршруту из-за заблокированных путей.





На площади Труда скопилось несколько трамваев





В конце прошлой недели на улице Большевистской случилось другое крупное ДТП: водитель автомобиля BMW не справился с управлением и влетел в киоск на остановке «Мелькомбинат». Теперь владельцы киоска намерены подать в суд на водителя иномарки.

