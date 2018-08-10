Четверть солнца пропадёт: новосибирцы увидят частичное затмение

Солнечное затмение продлится чуть больше полутора часов
Солнечное затмение продлится чуть больше полутора часов

В субботу, 11 августа, жители Новосибирска станут очевидцами редкого астрономического явления — частичного солнечного затмения.


Это будет третье солнечное затмение за год, которое можно будет увидеть в Новосибирске.


«Солнечные затмения возникают, когда Земля и Луна в своих сложных орбитальных движениях выстраиваются на одной линии с Солнцем и Луна частично закрывает от нас солнечный диск. Поскольку при наблюдении с Земли видимые размеры Солнца и Луны почти одинаковы, иногда Луна целиком закрывает солнечный диск и происходит полное затмение. 11 августа, к сожалению, такого не произойдет — это затмение не будет видно полным нигде на Земле. Луна закроет около четверти (23%) диска Солнца», — рассказал корреспонденту НГС замдиректора Большого новосибирского планетария по научно-методической работе Илья Орлов.


Новосибирцы смогут увидеть, как луна закроет около четверти солнечного диска. Затмение начнётся в 16:35, максимальной фазы достигнет в 17:22, а закончится в 18:07.


Специалисты отмечают, что наблюдать солнечное затмение в оптические приборы категорически запрещено: это приведёт к тяжёлому ожогу сетчатки и мгновенной необратимой слепоте.


«Прямые длительные наблюдения Солнца невооружённым глазом тоже небезопасны для зрения. Для наблюдения Солнца рекомендуется использовать специальные фильтры или затемняющие устройства. В качестве кустарных фильтров можно использовать 2–3 пары солнечных очков (одних очков не хватит!), лазерный диск, старые дискеты, рентгеновские снимки, засвеченную фотопленку, сварочные маски, хорошо закопченное стекло, хорошо тонированное стекло. Даже с использованием фильтров призываем к осторожности и аккуратности при наблюдении Солнца», — добавил замдиректора Большого новосибирского планетария по научно-методической работе Илья Орлов.


28 июля над Новосибирском началось самое длинное лунное затмение за 100 лет: НГС в режиме онлайн следил за происходящим в небе — тучи и облака, которые скрывали небо днём, разошлись и спутник земли стал виден.

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