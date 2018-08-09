Новый сезон на пороге: зрителям «Красного факела» показали декорации премьерного спектакля

Открытие касс в театре «Красный факел»
Открытие касс в театре «Красный факел»


9 августа в новосибирском театре «Красный факел» состоялось праздничное открытие касс — будущим зрителям спектаклей показали интерьеры театра и погрузили в атмосферу ближайшей премьеры. 


В малом зале театра — пространство, посвященное главному герою пьесы. 
В малом зале театра — пространство, посвященное главному герою пьесы. 


«Впервые мы провели открытие кассы в 2013 году. И если сейчас вы посмотрите на новости театров Сибири, то увидите, что почти в каждом первый день работы кассы сопровождают концерты, перфомансы, — объяснил праздничное открытие касс директор театра «Красный факел» Александр Кулябин. — Потому что для нас это настоящий праздник. Первые зрители — самые верные, самые важные, поэтому к тому, что они увидят сегодня, мы относимся так же серьезно, как к постановке спектакля. И все сегодняшние локации были продуманы самими постановщиками «Детей солнца»: режиссёром Тимофеем Кулябиным и художником Олегом Головко». 


Новый сезон на пороге: зрителям «Красного факела» показали декорации премьерного спектакля


В этом году сезон в «Красном факеле» откроется спектаклем по пьесе Максима Горького «Дети солнца» в постановке главного режиссёра театра Тимофея Кулябина. В октябре спектакль приглашен на фестиваль «ТЕRRIТОRIЯ», в октябре его покажут в Театре Наций. 


Это уже второй раз, когда спектакль «Красного факела» входит в программу этого престижного фестиваля ещё до премьеры на родной сцене, отметили в пресс-службе театра. Главные роли в спектакле исполнят Павел Поляков, Дарья Емельянова, Ирина Кривонос, Константин Телегин, Андрей Черных, Линда Ахметзянова, Екатерина Жирова, Валерия Кручинина. Премьера состоится 8–9 сентября. 


Премьера спектакля состоится в начале сентября
Премьера спектакля состоится в начале сентября


В день открытия касс зрители увидели декорации спектакля, видеофрагменты репетиций, которые прошли в настоящей квартире, посетили выставку фотографий, посвящённых жизни и творчеству Максима Горького. 


Как сообщили в пресс-службе театра, с 10 августа касса будет работать в летнем режиме: ежедневно с 11:30 до 20:00 с получасовым перерывом (14:00–14:30). С началом сезона, 8 сентября, касса перейдёт на обычный режим работы — до 22 часов. 


Открытие касс в «Красном факеле» сопровождалось перфомансом


В 2018 году зрители ждут премьеру в Новосибирском музыкальном театре, который получил грант в размере 14 миллионов рублей от Министерства культуры России.

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