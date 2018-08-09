«Вилка-Ложка» открыла магазин готовой еды, который придумали в Лондоне

В сети «Вилка-Ложка» появились первые отделы упакованных готовых блюд. Со временем компания собирается поставить их во всех заведениях.


Упакованный салат цезарь за 71 рубль 
Упакованный салат цезарь за 71 рубль 


Первые отделы упакованной еды появились в двух новосибирских точках сети — на площади Ленина и на площади Калинина. Сейчас это открытый холодильник, на полки которого выложены салаты, горячее, супы, десерты в пластиковых и картонных коробочках.


Холодильник с готовой едой установлен рядом с кассами 
Холодильник с готовой едой установлен рядом с кассами 


По словам руководителя компании «Фуд-Мастер» (которой принадлежит «Вилка-Ложка») Ильи Серова, цель нововведения состоит в том, чтобы особенно спешащие посетители могли взять готовые блюда с собой, минуя возможную очередь на раздаче.


Полка с салатам 
Полка с салатам 


«Эти блюда можно будет увезти с собой в офис или домой и съесть там, где вам удобно. Коробочки хорошо упакованы», — обещает руководитель «Фуд-Мастера».


Коробочка со свининой по-московски и картофельным пюре за 159 рублей
Коробочка со свининой по-московски и картофельным пюре за 159 рублей


Сейчас в заведении на площади Ленина корреспондент НГС насчитал три салата (от 39 рублей), семь видов горячего (от 104 рублей), два супа (от 73 рублей) и два вида десертов (от 81 рублей). Обед из трех блюд без напитка будет стоить от 216 рублей.


Слоган нового формата: «Люблю готовить, но не сегодня»
Слоган нового формата: «Люблю готовить, но не сегодня»


Выбор блюд в целом не отличается от меню «Вилки-Ложки». Это борщ, котлеты с картофельным пюре, блинчики с разными начинками и т. д.


Торговлю готовыми упакованными блюдами с короткими сроками хранения одной из первых в мире наладила лондонская сеть Pret-a-mange, чьи заведения представляют собой смесь магазина и кафе, В России такой формат развивает столичная сеть «Прайм», а в Новосибирске — созданная в прошлом году сеть «Прайм тайм» (сейчас работает уже 10 точек).

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