Прорыв теплотрассы на Учительской: струя воды поднялась до 5-го этажа
На улице Учительской в Новосибирске произошёл прорыв теплотрассы — фонтан забил возле жилой пятиэтажки.
О прорыве теплотрассы НГС рассказал очевидец. По его наблюдениям, струя воды доходила до 5-го этажа жилого дома.
«В ходе гидравлических испытаний в зоне ТЭЦ-4 сегодня, 9 августа, в 14:20 произошёл порыв теплотрассы диаметром 500 миллиметров в районе жилого дома
Сейчас, уточнили в СГК, участок огорожен, специалисты определяют сроки проведения ремонтных работ.
Недавно прорыв теплотрассы случился в Ленинском районе — трубу прорвало недалеко от спортивного центра «Заря».
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Анна Богданова
Видео очевидца