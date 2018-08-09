Прорыв теплотрассы на Учительской: струя воды поднялась до 5-го этажа

На улице Учительской в Новосибирске произошёл прорыв теплотрассы — фонтан забил возле жилой пятиэтажки. 


Очевидцы сообщили о фонтане 
Очевидцы сообщили о фонтане 


О прорыве теплотрассы НГС рассказал очевидец. По его наблюдениям, струя воды доходила до 5-го этажа жилого дома. 


«В ходе гидравлических испытаний в зоне ТЭЦ-4 сегодня, 9 августа, в 14:20 произошёл порыв теплотрассы диаметром 500 миллиметров в районе жилого дома № 3 по улице Учительской, — сообщили в «Сибирской генерирующей компании». — В результате выявленного дефекта вода под напором вышла на поверхность. Люди, строения и автомобили не пострадали». 


Сейчас, уточнили в СГК, участок огорожен, специалисты определяют сроки проведения ремонтных работ. 


Прорыв произошёл 9 августа днём


Недавно прорыв теплотрассы случился в Ленинском районе — трубу прорвало недалеко от спортивного центра «Заря».

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