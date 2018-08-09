Прорыв теплотрассы на Учительской: струя воды поднялась до 5-го этажа

«В ходе гидравлических испытаний в зоне ТЭЦ-4 сегодня, 9 августа, в 14:20 произошёл порыв теплотрассы диаметром 500 миллиметров в районе жилого дома № 3 по улице Учительской, — сообщили в «Сибирской генерирующей компании». — В результате выявленного дефекта вода под напором вышла на поверхность. Люди, строения и автомобили не пострадали».

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Анна Богданова

Видео очевидца