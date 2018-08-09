Сибиряка задержали в Паттайе по запросу Интерпола

Уроженца Новосибирска депортируют на родину после того, как накажут за хранение наркотиков

Полицейские задержали в Таиланде уроженца Новосибирска Ивана Скибу: его обвиняют сразу в двух преступлениях.







«Скиба Иван Александрович 1994 года рождения, уроженец Новосибирска, задержан таиландской полицией в курортном городе Паттайя 6 августа по запросу российского Национального центрального бюро Интерпола», — сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимира Пронина.



По его словам, в России Ивана Скибу обвиняют в «умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью». «В его отношении было заведено уголовное дело и выдано постановление на арест, однако он успел выехать в Таиланд и долгое время скрывался здесь», — пояснил консул.







Он пояснил, что задержанного депортируют на родину после того, как он понесёт наказание по другому делу: в марте 2018 года Ивану Скибу арестовали в Паттайе за хранение двух таблеток метамфетамина и 0,6 грамма марихуаны. Но так как объём наркотиков было небольшим, тогда суд временно освободил сибиряка под залог.







«С момента задержания по запросу российского Интерпола гражданин Скиба находится в Центре временного содержания иммиграционной полиции, где ожидает суда по делу о наркотиках. После суда и исполнения приговора по таиландскому законодательству он будет депортирован из Таиланда и доставлен в Россию в сопровождении сотрудников российского Национального центрального бюро Интерпола», — добавил консул в разговоре с агентством.







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