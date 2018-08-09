Страховщики намерены чинить машины по ОСАГО старыми запчастями

Сейчас при ремонте могут использоваться только новые детали

Российский союз автостраховщиков (РСА) предлагает использовать старые детали при ремонте автомобилей по ОСАГО без согласия владельца машины, сообщает «Интерфакс». Сейчас при ремонте могут использоваться только новые детали, если владелец не дал согласия на старые.







«Когда по всей России начали внедрять натуральную форму, столкнулись с тем, что парк автомобилей очень старый. Найти новые запасные части либо самой станции техобслуживания не выгодно, либо страховщику. Возникает стопор с двух сторон, потому что есть требования по качеству. Страховщики сейчас и готовят предложения, как всё-таки реально для потребителя легализовать ремонт старыми запчастями», — сказал изданию вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов.







Отмечается, что это предложение нужно согласовать с ЦБ РФ и оформлять как поправку в закон. Напомним, с апреля 2017 года установлен приоритет восстановительного ремонта повреждённого автомобиля перед натуральной страховой выплатой. Срок ремонта автомобиля должен составлять не более 30 дней.





В Новосибирске регулярно происходят скандалы, связанные с оформлением ОСАГО, недавно, например, новосибирские перевозчики не смогли нигде оформить необходимые полисы.





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