Днём лучше не ездить: оживлённый участок трассы под Новосибирском сузят наполовину

Днём движение по трассе будет затруднено

Движение по Ленинск-Кузнецкой трассе ограничат из-за ремонтных работ — с 14 августа до конца сентября в будние дни автомобилисты могут застрять в пробке.







«В связи с необходимостью проведения ремонтных работ на проезжей части мостовых сооружений путепровода через железную дорогу Инская — Сокур и моста через реку Издревая на 23-м километре автомобильной дороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий (в районе села Гусиный Брод) в период с 14 августа по 30 сентября вводятся временные ограничения для движения транспортных средств», — сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области.







Участок, на котором сузят движение





По информации ведомства, в этот период транспорт будет ходить по половине проезжей части со светофорным регулированием. Из-за интенсивного потока транспорта дорогу будут ремонтировать в будние дни с 10:00 до 16:00. «В остальное время технические средства организации дорожного движения будут демонтированы для беспрепятственного пропуска транспорта в обоих направлениях, временные дорожные знаки маскируются, светофоры отключаются», — уточнили в ведомстве.





Кроме ремонта дорог движение транспорта летом часто ограничивается из-за ремонта теплотрасс — с 9 августа новосибирским водителям станет сложнее проехать по тихому центру.