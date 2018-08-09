Днём лучше не ездить: оживлённый участок трассы под Новосибирском сузят наполовину
Движение по Ленинск-Кузнецкой трассе ограничат из-за ремонтных работ — с 14 августа до конца сентября в будние дни автомобилисты могут застрять в пробке.
«В связи с необходимостью проведения ремонтных работ на проезжей части мостовых сооружений путепровода через железную дорогу Инская — Сокур и моста через реку Издревая на 23-м километре автомобильной дороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий (в районе села Гусиный Брод) в период с 14 августа по 30 сентября вводятся временные ограничения для движения транспортных средств», — сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области.
По информации ведомства, в этот период транспорт будет ходить по половине проезжей части со светофорным регулированием. Из-за интенсивного потока транспорта дорогу будут ремонтировать в будние дни с 10:00 до 16:00. «В остальное время технические средства организации дорожного движения будут демонтированы для беспрепятственного пропуска транспорта в обоих направлениях, временные дорожные знаки маскируются, светофоры отключаются», — уточнили в ведомстве.
Кроме ремонта дорог движение транспорта летом часто ограничивается из-за ремонта теплотрасс — с 9 августа новосибирским водителям станет сложнее проехать по тихому центру.
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Анна Богданова
Фото Татьяны Фатеевой (1), скрин Яндекс.Карты (2)