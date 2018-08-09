Перекрёсток в тихом центре раскопают на две недели из-за ремонта теплотрассы

Ремонт на этом участке продлится до 25 августа
Ремонт на этом участке продлится до 25 августа

С сегодняшнего дня новосибирским водителям станет сложнее проехать по тихому центру: проезд Виктора Ващука на пересечении с улицей Революции существенно сузят.


«С 9 августа ограничивается движение транспорта в районе дома по адресу улицы Революции, 1. Проезжая часть улицы Революции будет сужена на пять метров, проезда Виктора Ващука — на пять метров», — сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.


В департаменте уточнили, что дорогу сужают из-за ремонта теплотрассы. Закончить работу на этом участке теплоэнергетики планируют к 25 августа.


Ранее теплоэнергетики уже сужали улицу Революции в этом месте — ремонтировать теплотрассу там начали после того, как на этом участке провалился асфальт, и в глубокую яму ушла припаркованная «Хонда».


Объехать перекрытые участки можно будет по свободным полосам
Объехать перекрытые участки можно будет по свободным полосам


Также сейчас в тихом центре сужен участок улицы Коммунистической на пересечении с Красным проспектом. 

Прочтений: 950
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (6)6
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено