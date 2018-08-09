Перекрёсток в тихом центре раскопают на две недели из-за ремонта теплотрассы
С сегодняшнего дня новосибирским водителям станет сложнее проехать по тихому центру: проезд Виктора Ващука на пересечении с улицей Революции существенно сузят.
«С 9 августа ограничивается движение транспорта в районе дома по адресу улицы Революции, 1. Проезжая часть улицы Революции будет сужена на пять метров, проезда Виктора Ващука — на пять метров», — сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
В департаменте уточнили, что дорогу сужают из-за ремонта теплотрассы. Закончить работу на этом участке теплоэнергетики планируют к 25 августа.
Ранее теплоэнергетики уже сужали улицу Революции в этом месте — ремонтировать теплотрассу там начали после того, как на этом участке провалился асфальт, и в глубокую яму ушла припаркованная «Хонда».
Также сейчас в тихом центре сужен участок улицы Коммунистической на пересечении с Красным проспектом.
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Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова из архива НГС (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)