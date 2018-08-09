Новосибирские ветеринары спасли рыжего кота Иннокентия, который проглотил рыболовный крючок

Животное даже не почувствовало опасный предмет у себя в желудке

Врачи новосибирской ветеринарной клиники «Артемида+» спасли кота с рыболовным крючком в желудке — кот по кличке Иннокентий проглотил его, когда хозяин вернулся с рыбалки.







«Обычно, как это бывает, мужчина приезжает с рыбалки, разбирает снасти, а животное просто проглатывает что-то вкусно пахнущее рыбой. Он проглотил без лески крючок. <…> Хозяин заметил, но не успел вытащить изо рта», — рассказал корреспонденту НГС ветеринарный врач Алексей Бессонов, который провёл операцию накануне, 8 августа.







Как рассказали в клинике, от серьезных травм кота спасла случайность — он хорошо поел и даже не почувствовал дискомфорта в желудке.







«Они к нам приехали на контрольный рентген, потому что у нас эндоскоп есть. Хотели, чтобы мы эндоскопически его достали. А так как он перед выходом поел хорошо, то эндоскопию мы отменили, потому что смысла никакого не было — одна еда была бы в желудке. Приняли решение вызывать рвоту животному, внутривенно ввели препарат, у которого побочный эффект вызывает рвоту и всё. Еда сыграла хорошую роль в том плане, что в объёме пищи был и крючок не застрял нигде», — объяснил Алексей Бессонов.







Небольшой крючок мог нанести серьезные увечья





В прошлом месяце врачи ветеринарной клиники «Артемида+» спасали другое животное — они искали донора для кота, которого подстрелили на улице.