Суд отказался выселять новосибирца из комнатки площадью 6,5 квадратных метра
Железнодорожный районный суд Новосибирска запретил городским властям выселять 71-летнего пенсионера из муниципальной комнаты в общежитии.
Освободить помещение через суд требовала администрация Центрального округа.
Ответчик ещё с советских времён жил в комнате площадью 6,5 кв. м в доме
«Администрация Центрального округа обратилась в суд с исковым заявлением о выселении гражданина из комнаты в общежитии. <…> Свои исковые требования обосновывала тем, что договор социального найма жилого помещения — срок его — истёк, и поэтому лицо подлежит выселению без предоставления другого помещения», — описала ситуацию помощник прокурора.
Она уточнила, что дела о выселении суд рассматривает с обязательным участием прокурора, который должен дать своё заключение: либо согласиться с позицией истца, либо встать на сторону ответчика.
«В данном случае мною как прокурором, участвующим в деле, при рассмотрении всех материалов искового заявления было дано заключение о неправомерности требований администрации по поводу выселения гражданина из общежития. Свою позицию я мотивировала тем, что он был вселён туда ещё на основании старого жилищного кодекса, соответственно, и выселение его должно было производиться тоже по нормам действовавшего на тот момент Жилищного кодекса РСФСР. <…> Если лицо подлежало выселению по ранее действовавшим нормам, то выселять его можно было только с предоставлением иного жилого помещения. Также мною было заявлено ходатайство об учёте возраста, социального статуса лица, которого они выселяли», — пояснила Елена Суздальцева.
По её словам, сегодня, 9 августа, Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес решение по этому делу: он отказал администрации Центрального округа в выселении пенсионера.
Решение в законную силу пока не вступило. Чтобы узнать, будет ли истец его обжаловать, корреспондент НГС направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска.
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Ольга Хмелевская
Скриншот google.com/maps