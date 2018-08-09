Всё ради селфи: подростки забрались в кабину поезда метро и попались полицейским
Двое подростов залезли в кабину машиниста поезда метро, чтобы сделать селфи, — найти нарушителей помогла сигнализация и бдительные пассажиры.
«8 августа в 13:02 машинист одного из электропоездов метрополитена обнаружил, что сработала охранная сигнализация, что свидетельствовало о несанкционированном проникновении в хвостовую кабину управления поезда во время его следования на станцию "Студенческая", — сообщили в Новосибирском метрополитене. — Осмотр, проведённый на станции "Студенческая", показал, что дверь в хвостовой кабине закрыта. Однако, один из пассажиров указал на двух подростков, которые во время движения поезда открывали дверь и входили в кабину поезда».
По информации пресс-службы метрополитена, подросткам было 16 и 17 лет.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что подростки открыли двери задней кабины машиниста и сделали селфи.
«Они были замечены и переданы сотрудникам полиции отдела
Штраф по статье 11.17 КоАП РФ (нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте) составляет 100 рублей.
Недавно МВД России презентовало памятку с советами, как делать безопасные селфи, — её решили сделать из-за частых случаев травм при попытке сделать уникальные фотографии.
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Анна Богданова
Фото Ольги Бурлаковой