Всё ради селфи: подростки забрались в кабину поезда метро и попались полицейским

Подростки сумели открыть дверь в хвостовой части поезда

Двое подростов залезли в кабину машиниста поезда метро, чтобы сделать селфи, — найти нарушителей помогла сигнализация и бдительные пассажиры.







«8 августа в 13:02 машинист одного из электропоездов метрополитена обнаружил, что сработала охранная сигнализация, что свидетельствовало о несанкционированном проникновении в хвостовую кабину управления поезда во время его следования на станцию "Студенческая", — сообщили в Новосибирском метрополитене. — Осмотр, проведённый на станции "Студенческая", показал, что дверь в хвостовой кабине закрыта. Однако, один из пассажиров указал на двух подростков, которые во время движения поезда открывали дверь и входили в кабину поезда».





По информации пресс-службы метрополитена, подросткам было 16 и 17 лет.







В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что подростки открыли двери задней кабины машиниста и сделали селфи.





«Они были замечены и переданы сотрудникам полиции отдела № 7 Ленинского района для разбирательства, — рассказали в полиции. — Была проведена проверка, в результате чего подростки привлечены к административной ответственности».







Штраф по статье 11.17 КоАП РФ (нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте) составляет 100 рублей.





Недавно МВД России презентовало памятку с советами, как делать безопасные селфи, — её решили сделать из-за частых случаев травм при попытке сделать уникальные фотографии.