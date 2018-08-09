Toyota врезалась в стену дома на Петухова — очевидцы сообщают, что за рулём был ребёнок
Днём 9 августа белая Toyota Corolla врезалась в стену дома на улице Петухова, 14/5.
За рулём был ребёнок, сообщил корреспонденту НГС очевидец происшествия Валентин Коротеев.
«На вид ребёнку лет 15. Он сразу же убежал с места. Наверное, начал движение с парковки и перепутал педали», — предположил очевидец.
В ГИБДД корреспонденту НГС сообщили, что происшествие пока не зарегистрировано.
Вечером 8 августа в Кировском районе на улице Немировича-Данченко водитель «Мазды» сбил 13-летнего подростка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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Дмитрий Здорников
Фото и видео предоставлены Валентином Коротеевым