Toyota врезалась в стену дома на Петухова — очевидцы сообщают, что за рулём был ребёнок

Toyota Corolla проехала по газону и врезалась в стену жилого дома

Днём 9 августа белая Toyota Corolla врезалась в стену дома на улице Петухова, 14/5.





За рулём был ребёнок, сообщил корреспонденту НГС очевидец происшествия Валентин Коротеев.





«На вид ребёнку лет 15. Он сразу же убежал с места. Наверное, начал движение с парковки и перепутал педали», — предположил очевидец.





В ГИБДД корреспонденту НГС сообщили, что происшествие пока не зарегистрировано.









Вечером 8 августа в Кировском районе на улице Немировича-Данченко водитель «Мазды» сбил 13-летнего подростка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

