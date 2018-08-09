Toyota врезалась в стену дома на Петухова — очевидцы сообщают, что за рулём был ребёнок

Toyota Corolla проехала по газону и врезалась в стену жилого дома 
Toyota Corolla проехала по газону и врезалась в стену жилого дома 

Днём 9 августа белая Toyota Corolla врезалась в стену дома на улице Петухова, 14/5. 


За рулём был ребёнок, сообщил корреспонденту НГС очевидец происшествия Валентин Коротеев. 


«На вид ребёнку лет 15. Он сразу же убежал с места. Наверное, начал движение с парковки и перепутал педали», — предположил очевидец.


В ГИБДД корреспонденту НГС сообщили, что происшествие пока не зарегистрировано.



Вечером 8 августа в Кировском районе на улице Немировича-Данченко водитель «Мазды» сбил 13-летнего подростка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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