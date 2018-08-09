Тысячам новосибирцев пришлось сделать прививки после вспышки кори

Четырём тысячам новосибирцев поставят вакцину от кори в этом году

В Новосибирской области идёт экстренная вакцинация жителей, которые раньше не делали прививки от кори, — она началась после неожиданных вспышек заболеваемости в разных районах города и региона.







Экстренная вакцинация началась в Новосибирской области из-за вспыхнувшей заболеваемости корью. Как сообщал врио министра здравоохранения региона Олег Иванинский, десятки человек, в том числе дети, одновременно попали в больницу с этой болезнью.





Инфекция распространилась сначала в городе Оби и селе Толмачёво — по информации властей, заболевшие корью были без документов и приехали из другого региона. Потом корь перешла в центральные районы Новосибирска.







Вакцины поставят 4,5 тысячи жителей Новосибирской области, рассказали корреспонденту НГС в министерстве здравоохранения.







Как объяснили в ведомстве, врачи делают прививки от кори детям и взрослым, которые не ставили их раньше, а также работникам из так называемой группы риска.







«Это работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации», — объяснили в министерстве.





Жителей, не делавших прививки, вычисляют по медицинской документации, в базах лечебных учреждений.







В июле заболеваемость вспыхнула и в детском лагере в Заельцовском районе, в котором заболели 11 человек. Из-за энтеровирусной инфекции лагерь «Зелёная республика» закрыли и почистили, а Следственный комитет завёл уголовное дело.

