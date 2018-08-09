В Новосибирске нашли пропавшую девочку: она целый месяц скрывалась у парня в квартире
В Новосибирске благополучно завершились поиски 15-летней Ксении Сироткиной — школьницу поймали сотрудники ПДН на Затулинке в Кировском районе.
О том, что девочка найдена, корреспонденту НГС сообщила её мачеха Анна Каменева.
«Сегодня в 13:00 её около 134-й школы сотрудники ПДН поймали. Они узнали её по ориентировке, мы подавали заявление о её пропаже. Жива, здорова. Домой её пока не доставили, сейчас она в полиции. Всё это время она жила с 19-летнем парнем на улице Палласа. Отец Ксении будет писать заявление на него», — рассказала Анна Каменева.
15-летняя Ксения ушла из дома в городе Оби 29 июня. Найти её не могли больше месяца.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова