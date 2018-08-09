Нужно снести до конца: владелец «Металлиста» рассказал о плачевном состоянии кинотеатра

Сейчас снос здания приостановлен, территория огорожена забором

Собственник участка, на котором стоит кинотеатр «Металлист» в левобережье Новосибирска, назвал состояние здания аварийным. По словам руководителя компании «Парк Победы» Алексея Веретенина, демонтаж здания необходимо возобновить.





Участок со зданием принадлежит ООО «Парк Победы», входящее в группу компаний «Новый Мир Химметалл». Как утверждает Алексей Веретенин, компания узнала о статусе «Металлиста» в день сноса 2 августа.





«Информацию о включении здания кинотеатра в реестр выявленных объектов историко-культурного наследия нам сообщил подрядчик, проводивший работы. Это оказалось для нас неожиданностью — мы не могли предполагать, что объект снова окажется в списке ОКН», — рассказал Алексей Веретенин.





Он также отмечает, что большая часть здания ещё до начала работ находилась в аварийном состоянии. «Восстановить нереально, нарушена силовая структура здания. Здание ветхое, представляет опасность. Необходимо помнить, что каждый день простоя будет усугублять ситуацию. Нужно сносить», — уверен Веретенин.





Собственник заявляет, что здание представляет угрозу для жителей и может привести к несчастным случаям





«Парк Победы» направил официальные письма с детальным описанием технического состояния здания врио губернатора Новосибирской области Андрею Травникову, в прокуратуру, мэрию Новосибирска и другие органы государственной власти.





Также Алексей Веретенин добавил, что застройщик намерен взыскать убытки с государства, если ему не удастся решить вопрос в свою пользу. По оценке генерального директора, общая сумма убытков может составить порядка 200 миллионов рублей — в неё входит стоимость участка и уже выполненных работ.





«Металлист» начали сносить утром 2 августа. Уже после начала работ стало известно, что чиновники включили здание в реестр выявленных объектов историко-культурного наследия, которые сносить нельзя.