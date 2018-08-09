Дома не сидится: названы самые популярные страны у новосибирцев в отпуске

В Таиланде за год отдохнули 46,9 тысячи клиентов новосибирских турфирм
В Таиланде за год отдохнули 46,9 тысячи клиентов новосибирских турфирм

Аналитики выяснили, в каких регионах и странах предпочитают отдыхать новосибирские туристы. Среди зарубежных направлений лидерами оказались Таиланд и Турция, а среди внутренних — курорты Краснодарского края.


Всего в 2017 году турфирмы Новосибирской области продали 144,2 тысячи турпакетов на общую сумму 9,8 миллиарда рублей и отправили отдыхать в общей сложности 265,7 тысячи человек — как россиян, так и иностранцев, сообщили в Новосибирскстате.


Согласно статистике, в поездки по России отправились 75,6 тысячи туристов.


«Почти половина внутреннего туристского потока приходится на Новосибирскую область и Краснодарский край. Отдых в данных регионах предпочли, соответственно, 28% и 21% туристов. В Алтайском крае отдохнули 14% туристов, отправленных в туры по России, в Республике Алтай — 12%, в Республике Крым — 8%, в Красноярском крае и Кемеровской области — по 4%. На долю городов Санкт-Петербурга и Москвы приходится по 2% внутреннего туристского потока», — рассказали в службе статистики.


Среди зарубежных направлений самыми популярными оказались Таиланд и Турция, в которых отдохнули соответственно 46,9 тысячи и 46,7 тысячи человек — в сумме это 52% от общего числа туристов, поехавших в зарубежные туры от новосибирских турфирм. «Во Вьетнаме отдохнули 8% от общего числа обслуженных российских граждан, в Китае — 7%, в Греции — 6%, в Индии — 5%, на Кипре и в ОАЭ — по 1%», — передали статистики.


Всего, по их данным, в прошлом году турфирмы Новосибирской области продали своим клиентам туры в 81 страну мира.


В свою очередь в Новосибирской области с туристическими поездками за год побывали 2,2 тысячи россиян и 9,9 тысячи иностранцев. «Среди иностранных граждан, обслуженных турфирмами региона, 95% — граждане Китая», — уточнили в Новосибирскстате.


В Новосибирской области есть свои жемчужины природы. Редакция НГС составила список прекраснейших мест недалеко от Новосибирска, которые можно объехать за неделю отдыха, а побывавшие там горожане рассказали, как до них добраться и почему обязательно стоит туда поехать.

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