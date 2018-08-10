Гроза после жары: в Новосибирске в выходные резко изменится погода

В выходные в городе ожидаются грозы и дожди
В выходные в городе ожидаются грозы и дожди

В Новосибирск идёт циклон с Урала: в выходные в Новосибирске ожидаются грозы и сильный ветер.


«В период с 10 по 12 августа в Новосибирской области ожидаются местами небольшие дожди и грозы. При грозах местами умеренные дожди на 11-е число и по востоку области 12-го числа. Будет преобладание южного и юго-западного ветра, 10 августа ночью 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с. В день усиление ветра: 5–10 м/с, местами до 15 м/с, и так на последующий период. Днём 11-го и 12-го числа при грозах усиление порывов до 20 м/с», — рассказала корреспонденту НГС ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Юлия Астанкова.


Согласно прогнозу, завтра ночью в Новосибирске будет +13…+18 градусов. В воскресенье, 12 августа, температура ещё немного опустится: ночью будет до +8…+13.


«Дневной температурный фон 10 августа будет +28…+33 градусов, на 11-е число +18…+23, а 12 августа похолодание: +14...+19 градусов. <…> Циклон с юга Урала начинает смещаться на западные районы нашей территории», — добавила Астанкова.


В начале августа синоптики обещали, что тепло еще вернётся в Новосибирск и горожане смогут насладиться уходящим летом. А следить за актуальной температурой в городе можно на портале НГС.Погода.

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