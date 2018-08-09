Делегация Минздрава РФ приехала с проверкой в новосибирский онкодиспансер

Вместе с Сергеем Краевым (на фото в центре) по новосибирской горбольнице прошлись десятки медиков
Вместе с Сергеем Краевым (на фото в центре) по новосибирской горбольнице прошлись десятки медиков

Утром 9 августа заместитель главы Минздрава РФ Сергей Краевой объехал новосибирские больницы — в частности, он побывал в онкодиспансере горбольницы № 1.


Сергей Краевой вместе с врио министра здравоохранения Новосибирской области Олегом Иванинским побывал в поликлиниках, а затем заехал в городскую больницу № 1. Здесь руководство больницы показало ему региональный сосудистый центр и отделение неврологии, а в конце экскурсии провело по городскому онкодиспансеру — здесь делегация заглянула в палату к пациентам.


Заместитель главы Минздрава РФ сказал журналистам, что приехал обсуждать цели, которые президент Владимир Путин в мае 2018 года поставил перед всем здравоохранением страны. Сергей Краевой упомянул, что нужно сделать медицинскую помощь доступнее.


Врио министра здравоохранения Олег Иванинский (на фото справа) говорил с федеральным Минздравом, что необходимо построить перинатальный центр и новый онкоцентр
Врио министра здравоохранения Олег Иванинский (на фото справа) говорил с федеральным Минздравом, что необходимо построить перинатальный центр и новый онкоцентр


«Наша с вами задача к 2024 году — дойти до показателя охвата медицинским обследованием 90% населения ежегодно. 


Именно это наряду с такими важными мероприятиями, как разработка маршрутизации пациентов, позволит снизить показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, от онкологических заболеваний — как раз сегодня эти вопросы мы обсуждали», 


— объяснил Сергей Краевой.


Чиновники отметили, что обсуждали, как сделать медпомощь доступнее для жителей Новосибирской области
Чиновники отметили, что обсуждали, как сделать медпомощь доступнее для жителей Новосибирской области


Он отметил, что на этой неделе команда новосибирского минздрава выступала перед федеральным министерством и рассказывала об основных задачах. Олег Иванинский пояснил, что новосибирский минздрав говорил о строительстве перинатального центра и нового онкологического центра и о проекте семи новых поликлиник.


В этом году гости из федерального Минздрава довольно часто приезжают в Новосибирск. Например, в июне помощник министра здравоохранения РФ Ирина Андреева прибыла в поликлинику № 29 на «Родниках», чтобы оценить удобство для пациентов и вежливость врачей. А в марте в городе оказалась сама министр здравоохранения страны Вероника Скворцова — она побывала в медуниверситете и похвалила регион за снижение смертности.

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