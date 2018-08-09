Делегация Минздрава РФ приехала с проверкой в новосибирский онкодиспансер

Вместе с Сергеем Краевым (на фото в центре) по новосибирской горбольнице прошлись десятки медиков

Утром 9 августа заместитель главы Минздрава РФ Сергей Краевой объехал новосибирские больницы — в частности, он побывал в онкодиспансере горбольницы № 1 .







Сергей Краевой вместе с врио министра здравоохранения Новосибирской области Олегом Иванинским побывал в поликлиниках, а затем заехал в городскую больницу № 1 . Здесь руководство больницы показало ему региональный сосудистый центр и отделение неврологии, а в конце экскурсии провело по городскому онкодиспансеру — здесь делегация заглянула в палату к пациентам.





Заместитель главы Минздрава РФ сказал журналистам, что приехал обсуждать цели, которые президент Владимир Путин в мае 2018 года поставил перед всем здравоохранением страны. Сергей Краевой упомянул, что нужно сделать медицинскую помощь доступнее.







Врио министра здравоохранения Олег Иванинский (на фото справа) говорил с федеральным Минздравом, что необходимо построить перинатальный центр и новый онкоцентр





«Наша с вами задача к 2024 году — дойти до показателя охвата медицинским обследованием 90% населения ежегодно.





Именно это наряду с такими важными мероприятиями, как разработка маршрутизации пациентов, позволит снизить показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, от онкологических заболеваний — как раз сегодня эти вопросы мы обсуждали»,





— объяснил Сергей Краевой.







Чиновники отметили, что обсуждали, как сделать медпомощь доступнее для жителей Новосибирской области





Он отметил, что на этой неделе команда новосибирского минздрава выступала перед федеральным министерством и рассказывала об основных задачах. Олег Иванинский пояснил, что новосибирский минздрав говорил о строительстве перинатального центра и нового онкологического центра и о проекте семи новых поликлиник.





