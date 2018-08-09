Делегация Минздрава РФ приехала с проверкой в новосибирский онкодиспансер
Утром 9 августа заместитель главы Минздрава РФ Сергей Краевой объехал новосибирские больницы — в частности, он побывал в онкодиспансере горбольницы
Сергей Краевой вместе с врио министра здравоохранения Новосибирской области Олегом Иванинским побывал в поликлиниках, а затем заехал в городскую больницу №
Заместитель главы Минздрава РФ сказал журналистам, что приехал обсуждать цели, которые президент Владимир Путин в мае 2018 года поставил перед всем здравоохранением страны. Сергей Краевой упомянул, что нужно сделать медицинскую помощь доступнее.
«Наша с вами задача к 2024 году — дойти до показателя охвата медицинским обследованием 90% населения ежегодно.
Именно это наряду с такими важными мероприятиями, как разработка маршрутизации пациентов, позволит снизить показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, от онкологических заболеваний — как раз сегодня эти вопросы мы обсуждали»,
— объяснил Сергей Краевой.
Он отметил, что на этой неделе команда новосибирского минздрава выступала перед федеральным министерством и рассказывала об основных задачах. Олег Иванинский пояснил, что новосибирский минздрав говорил о строительстве перинатального центра и нового онкологического центра и о проекте семи новых поликлиник.
В этом году гости из федерального Минздрава довольно часто приезжают в Новосибирск. Например, в июне помощник министра здравоохранения РФ Ирина Андреева прибыла в поликлинику
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Мария Морсина
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