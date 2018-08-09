Новая разметка на площади Ленина запутала водителей
На отремонтированной в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» площади Ленина в центре Новосибирска появилась новая разметка, которая путает водителей.
Информацию об этом в редакцию НГС прислала читательница.
«На площади Ленина недавно нанесли новую разметку. При движении в сторону площади Калинина семь полос: три правые полосы — для движения прямо, четыре левые — для поворота налево (на Вокзальную магистраль. — А.С.), причем крайняя левая всегда уходила на улицу Ленина. Сверху над полосами висят соответствующие знаки. Но новая разметка на асфальте предлагает трем левым полосам двигаться налево, а четвертой, похоже, заехать на тротуар? Или поехать прямо? Это противоречит знаку [рядности] сверху», — написала в редакцию НГС читательница Саяна.
По словам директора центра высшего водительского мастерства Виктора Жигулина, информация на знаках не соответствует разметке из-за незавершённого ремонта.
«Не надо там ничего изобретать. Там ещё идут ремонтные работы. Сегодня сделано так, а завтра перевешают знаки рядности. <…> Знаки рядности показывают одно, а разметка другое. Водители просто должны относиться друг к другу уважительно», — пояснил Виктор Жигулин.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать новую разметку.
В июне на улице Дуси Ковальчук перед площадью Калинина появился новый дорожный знак, путающий водителей. После публикации на НГС знак спешно убрали.
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова