Похоже на поджог: мэр Локоть объяснил причину дыма на левом берегу

Свалка за Хилокским рынком дымит в Новосибирске третий день

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал причину задымления в левобережной части города — на окраине Кировского района третий день горит свалка у Хилокского рынка. По словам мэра, она загорелась из-за поджога.







«Ситуация была не очень хорошая. Были приняты меры: огонь был потушен сразу, ночью, уже с использованием грунта, чтобы окончательно забить возгорание, но задымление продолжалось», — заявил сегодня Анатолий Локоть





Он подчеркнул, что «ситуация под контролем, пожар не продолжается». «По утверждению наших специалистов, возгорание — эффект умышленного поджога. На этот счет сделаны обращения в правоохранительные органы», — добавил Локоть.







Он заявил, что ликвидация последствий пожара на свалке затруднена, потому что «поджог произошёл в тех местах, которые максимально неудобны для подъезда и оперативного вмешательства». Мэр также сообщил, что поручил своему первому заместителю Данияру Сафиуллину обеспечить подъезды к свалке со всех сторон.





«Полигон работает сегодня в нормальном режиме, городу ничего не угрожает», — заявил мэр.







Накануне власти сообщили, что дым от горящей свалки безопасен для новосибирцев.