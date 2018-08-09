Сибиряк получил срок за звонок о готовящемся теракте в метро

В прошлом октябре Хусейн Рахметов дважды позвонил в полицию и соврал о теракте
В прошлом октябре Хусейн Рахметов дважды позвонил в полицию и соврал о теракте

Искитимский районный суд приговорил 41-летнего жителя Искитима Хусейна Рахметова к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно за ложное сообщение о готовящихся терактах.


По информации новосибирской прокуратуры, искитимец признан виновным по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасности гибели людей).


В ходе суда было установлено, что днём 21 октября прошлого года Хусейн Рахметов позвонил со своего мобильника в дежурную часть полиции и сообщил ложную информацию о готовящемся теракте в метро и на вокзалах Новосибирска и области.


«Для обследования помещений железнодорожных вокзалов и на станции метрополитена г. Новосибирска были направлены сотрудники полиции, чем был нарушен нормальный ритм их работы и причинён материальный ущерб», — рассказали в новосибирской прокуратуре.


После первого звонка обвиняемый ещё раз позвонил в полиции и сообщил о готовящемся взрыве. Для проверки второго ложного сообщения также были привлечены сотрудники полиции.


В результате Хусейна Рахметова приговорили к условному лишению свободы на полтора года с испытательным сроком в 1 год и 6 месяцев и возложением дополнительных обязанностей.


В прокуратуре добавили, что приговор в законную силу не вступил.


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