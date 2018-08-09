Вся зарплата на бензин: новосибирцы могут позволить себе меньше топлива, чем жители других регионов

В Новосибирской области бензин оказался менее доступным, чем в среднем по России
В Новосибирской области бензин оказался менее доступным, чем в среднем по России

Аналитическое агентство РИА Рейтинг провело исследование о доступности бензина для россиян — на фоне других регионов Новосибирская область оказалась не в самом выгодном положении.


Аналитики выяснили, сколько бензина АИ-92 сможет купить среднестатистический житель каждого региона России, если потратит на это всю свою зарплату за месяц. В основу исследования легли данные Росстата о ценах на топливо и среднемесячной зарплате для регионов.


Как подсчитали аналитики, по состоянию на середину июля цена бензина в Новосибирской области достигала в среднем 40,29 рубля за литр. Таким образом, жителям региона хватало средней зарплаты только на 734 литра в месяц. С этим показателем Новосибирская область занимает 31-е место из 85 в рейтинге регионов по доступности бензина.


Первую строчку рейтинга занял Ямало-Ненецкий автономный округ, жители которого на среднюю для региона зарплату могут позволить себе 2010 литров бензина. Также в тройке лидеров — Москва (1600 литров) и Чукотский автономный округ (1599 литров).


«Кроме названных регионов ещё у девяти водители могут на среднюю в регионе заработную плату приобрести более 1000 литров бензина АИ-92. Это Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Камчатский край, Санкт-Петербург, Мурманская область, Республика Саха (Якутия) и Московская область. При этом среднее по России значение доступности составляет 987 литров. В 72 регионах страны, то есть в 85%, доступность бензина меньше среднего значения», — сообщили авторы исследования.


Из сибирских регионов в наиболее выгодном положении оказался Красноярский край с показателем 908 литров бензина (17-е место), а в наименее выгодном — Алтайский край с показателем 513 литров (78-е место).


«Самая низкая доступность в республиках Северного Кавказа, жители которых могут приобрести на свою зарплату в три с лишним раза бензина меньше, чем жители Ямало-Ненецкого автономного округа. Менее 500 литров бензина АИ-92 могут купить на среднюю в регионе заработную плату жители Республики Дагестан (457 литров), Кабардино-Балкарской Республики (483 литра), Карачаево-Черкесской Республики (493 литра) и Республики Калмыкия (496 литров)», — рассказали в агентстве РИА Рейтинг.


Цены на бензин в Новосибирске начали расти рекордными темпами ещё с апреля — эксперты посчитали, что это произошло из-за картельного сговора оптовых нефтяных компаний. Одним из следствий повышения цен на топливо стал рост тарифов на междугородные автобусы

Прочтений: 1435
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (18)18
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено