Вся зарплата на бензин: новосибирцы могут позволить себе меньше топлива, чем жители других регионов

В Новосибирской области бензин оказался менее доступным, чем в среднем по России

Аналитическое агентство РИА Рейтинг провело исследование о доступности бензина для россиян — на фоне других регионов Новосибирская область оказалась не в самом выгодном положении.







Аналитики выяснили, сколько бензина АИ-92 сможет купить среднестатистический житель каждого региона России, если потратит на это всю свою зарплату за месяц. В основу исследования легли данные Росстата о ценах на топливо и среднемесячной зарплате для регионов.







Как подсчитали аналитики, по состоянию на середину июля цена бензина в Новосибирской области достигала в среднем 40,29 рубля за литр. Таким образом, жителям региона хватало средней зарплаты только на 734 литра в месяц. С этим показателем Новосибирская область занимает 31-е место из 85 в рейтинге регионов по доступности бензина.







Первую строчку рейтинга занял Ямало-Ненецкий автономный округ, жители которого на среднюю для региона зарплату могут позволить себе 2010 литров бензина. Также в тройке лидеров — Москва (1600 литров) и Чукотский автономный округ (1599 литров).







«Кроме названных регионов ещё у девяти водители могут на среднюю в регионе заработную плату приобрести более 1000 литров бензина АИ-92. Это Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Камчатский край, Санкт-Петербург, Мурманская область, Республика Саха (Якутия) и Московская область. При этом среднее по России значение доступности составляет 987 литров. В 72 регионах страны, то есть в 85%, доступность бензина меньше среднего значения», — сообщили авторы исследования.





Из сибирских регионов в наиболее выгодном положении оказался Красноярский край с показателем 908 литров бензина (17-е место), а в наименее выгодном — Алтайский край с показателем 513 литров (78-е место).







«Самая низкая доступность в республиках Северного Кавказа, жители которых могут приобрести на свою зарплату в три с лишним раза бензина меньше, чем жители Ямало-Ненецкого автономного округа. Менее 500 литров бензина АИ-92 могут купить на среднюю в регионе заработную плату жители Республики Дагестан (457 литров), Кабардино-Балкарской Республики (483 литра), Карачаево-Черкесской Республики (493 литра) и Республики Калмыкия (496 литров)», — рассказали в агентстве РИА Рейтинг.





Цены на бензин в Новосибирске начали расти рекордными темпами ещё с апреля — эксперты посчитали, что это произошло из-за картельного сговора оптовых нефтяных компаний. Одним из следствий повышения цен на топливо стал рост тарифов на междугородные автобусы.

