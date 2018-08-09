Позарились на высокую зарплату: новосибирцы признались, что разочарованы в своих профессиях
Треть новосибирцев, опрошенных порталом по поиску работы Зарплата.ру, признались, что всю жизнь жалеют о выбранных профессиях.
Аналитики портала опросили 1240 жителей Новосибирска и выяснили, что почти 60% из них всегда работали по той специальности, на которую учились. 22% опрошенных когда-то начинали работать по своей профессии, но потом сменили сферу. А каждый пятый вообще никогда не работал по специальности.
«Треть жителей Новосибирска признались, что когда-то выбрали эту профессию, потому что было легко поступить в учебное заведение. 15% опрошенных заставили учиться родители, а 17% поверили в престижность и высокие зарплаты в будущем. 38% горожан рассказали, что действительно хотели учиться именно по выбранной специальности», — сообщили в пресс-службе портала Зарплата.ру.
Каждый третий заявил, что никогда не был доволен выбором специальности и сейчас считает, что нужно было выбрать другую. 43% респондентов никогда не жалели о выбранной профессии, а 23% отметили, что когда-то жалели, но сейчас передумали и довольны.
При этом 70% опрошенных хотели бы освоить другую профессию, и половина из них в ближайшее время собирается это сделать.
Ранее корреспонденты НГС провели один день с обычным безработным. Он на своём примере показал, из-за чего новосибирцы теряют работу, как её ищут и чем вообще занимается летом человек, которому не нужно в офис.
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Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС