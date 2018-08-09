Школьник на мопеде и ребёнок на зебре получили травмы на дорогах Новосибирска
Вечером 8 августа два школьника получили травмы в ДТП — один из них попал под машину на пешеходном переходе, а второй упал с мопеда после столкновения с автомобилем.
Первая авария произошла в Советском районе в 20:50.
«Несовершеннолетний 2005 года рождения, управляя мопедом, двигался по улице Иванова со стороны улицы Героев труда в сторону улицы Российской. В пути следования в районе дома
Второй случай произошёл в 20:55 в Кировском районе — на улице Немировича-Данченко. Водитель «Мазды» сбил 13-летнего подростка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
«Водитель 1981 года рождения на автомобиле "Мазда" двигался по улице Немировича-Данченко со стороны улицы Римского-Корсакова в сторону улицы Станиславского. В пути следования напротив дома
Вечером 7 августа в Заельцовском районе Новосибирска произошла ещё серьёзная авария с ребёнком — Toyota Corolla сбила 10-летнего велосипедиста, его увезли в больницу с травмой позвоночника.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Александр Сильченко
Фото предоставлены группой пропаганды ГИБДД Новосибирска