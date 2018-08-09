Школьник на мопеде и ребёнок на зебре получили травмы на дорогах Новосибирска

Подросток не справился с управлением и врезался в машину

Вечером 8 августа два школьника получили травмы в ДТП — один из них попал под машину на пешеходном переходе, а второй упал с мопеда после столкновения с автомобилем.







Первая авария произошла в Советском районе в 20:50.





«Несовершеннолетний 2005 года рождения, управляя мопедом, двигался по улице Иванова со стороны улицы Героев труда в сторону улицы Российской. В пути следования в районе дома № 28 он совершил столкновение с автомобилем "Тойота Хайлендер", двигавшемся в попутном направлении с левым поворотом на парковку. Несовершеннолетний не успел среагировать и въехал в неё. Получил травмы: закрытый перелом первого позвонка и ссадины голени. Мопед без номеров, водительского удостоверения нет», — рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варнавская.





Второй случай произошёл в 20:55 в Кировском районе — на улице Немировича-Данченко. Водитель «Мазды» сбил 13-летнего подростка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.





Школьник переходил дорогу по «зебре» и попал под машину





«Водитель 1981 года рождения на автомобиле "Мазда" двигался по улице Немировича-Данченко со стороны улицы Римского-Корсакова в сторону улицы Станиславского. В пути следования напротив дома № 63 на улице Немировича-Данченко он совершил наезд на пешехода, переходящего дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Предварительный диагноз у подростка: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом ключицы и тупая травма живота. Госпитализирован», — добавила Анна Варнавская.





Вечером 7 августа в Заельцовском районе Новосибирска произошла ещё серьёзная авария с ребёнком — Toyota Corolla сбила 10-летнего велосипедиста, его увезли в больницу с травмой позвоночника.

