Пятилетняя девочка на велосипеде скатилась в пруд и утонула (обновлено)

Тело девочки забрала полиция

В среду, 8 августа, пятилетняя девочка утонула в пруду в Искитимском районе Новосибирской области.





Несчастный случай произошёл в 16:00 на станции Евсино.





По информации Центра ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области, три девочки — две семилетних и одна пятилетняя — поехали кататься на велосипедах, и одна из них скатилась в пруд на улице Тальменской.







«В 16:15 тело девочки извлечено из воды местным жителем, передано сотрудникам полиции для установления причины гибели», — сообщается в оперативной сводке Центра ГО, ЧС и ПБ.





Обновлено: По информации Следственного комитета по Новосибирской области, дети пришли к водоёму пешком. Кроме того, в ведомстве уточнили, что погибшему ребёнку было четыре года.





«Пошли без присмотра взрослых, как это всегда бывает. Предположительно, упала в воду, девочки остальные пошли за взрослыми, и потом уже только извлекли тело из воды», — рассказал о произошедшем корреспонденту НГС исполняющий обязанности старшего помощника руководителя управления Михаил Третьяков.







Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.





В управлении Следственного комитета по Новосибирской области советуют соблюдать правила безопасности на воде — купаться только в разрешённых местах, не входить воду в состоянии алкогольного опьянения и не отпускать детей купаться без взрослых.





Недавно спасатели искали другого ребёнка, который пропал в реке Иня в Новосибирске, — мальчик пошел купаться с друзьями и исчез.