«Тойота» легла на крышу после ДТП на Мочищенском шоссе

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД
На месте аварии работали сотрудники ГИБДД

Поздно вечером 8 августа в Заельцовском районе Новосибирска столкнулись автомобили «Ниссан» и «Тойота» — после удара один из автомобилей перевернулся на крышу, а виновник аварии скрылся.


ДТП произошло около 22:30 недалеко от остановки «Институт (Мочищенское шоссе)».


«Toyota ехала со стороны мельницы, в ней было две женщины. Пострадала вроде пассажирка, у неё что-то с головой. Как говорили очевидцы, Nissan сначала чуть не зацепил скорую, а потом вылетел на встречную полосу, где допустил столкновение с "Тойотой". После аварии виновник скрылся в лесу», — рассказал корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте» очевидец последствий аварии.


Водитель «Ниссана» скрылся с места аварии
Водитель «Ниссана» скрылся с места аварии


На месте столкновения работали сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы.  «Пострадавшие извлечены из машин до приезда спасателей», — сообщается в официальной группе МАСС в соцсети «ВКонтакте».


В Госавтоиспекции подтвердили, что водитель «Ниссана» скрылся с места аварии.


«Неустановленный водитель на автомобиле Nissan Primera двигался по улице 1-е Мочищенское шоссе со стороны Краснояровского шоссе в сторону улицы Кедровой. В пути следования у дома № 150 на Мочищенском шоссе он совершил столкновение с автомобилем Toyota Corona Premio, двигавшимся во встречном направлении. <…> Пострадала водитель "Тойоты", предварительный диагноз — сотрясение головного мозга и ушибленная рана головы. Также пострадала пассажирка "Тойоты". Обе госпитализированы», — рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варнавская.


На месте работали спасатели МАСС
На месте работали спасатели МАСС


Вчера на Димитровском мосту произошло ДТП с участием нескольких машин: они практически полностью перекрыли движение в сторону правого берега.

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