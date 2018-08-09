«Тойота» легла на крышу после ДТП на Мочищенском шоссе
Поздно вечером 8 августа в Заельцовском районе Новосибирска столкнулись автомобили «Ниссан» и «Тойота» — после удара один из автомобилей перевернулся на крышу, а виновник аварии скрылся.
ДТП произошло около 22:30 недалеко от остановки «Институт (Мочищенское шоссе)».
«Toyota ехала со стороны мельницы, в ней было две женщины. Пострадала вроде пассажирка, у неё что-то с головой. Как говорили очевидцы, Nissan сначала чуть не зацепил скорую, а потом вылетел на встречную полосу, где допустил столкновение с "Тойотой". После аварии виновник скрылся в лесу», — рассказал корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте» очевидец последствий аварии.
На месте столкновения работали сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы. «Пострадавшие извлечены из машин до приезда спасателей», — сообщается в официальной группе МАСС в соцсети «ВКонтакте».
В Госавтоиспекции подтвердили, что водитель «Ниссана» скрылся с места аварии.
«Неустановленный водитель на автомобиле Nissan Primera двигался по улице 1-е Мочищенское шоссе со стороны Краснояровского шоссе в сторону улицы Кедровой. В пути следования у дома
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Александр Сильченко
Фото предоставлено читателем НГС (1), vk.com/mass54 (2, 3)